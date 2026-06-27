Каким советским фильмом вдохновлялся Нолан при создании «Одиссеи»

При создании "Одиссеи" Кристофер Нолан вдохновлялся Тарковским
Один из самых востребованных режиссеров мира Кристофер Нолан накануне премьеры своего нового блокбастера "Одиссея" заявил журналистам, что вдохновлялся Андреем Тарковским.
"Андрей Рублев" Тарковского произвел на всех большое впечатление - текстура просто поразительна", - рассказал он в интервью "Нью-Йорк таймс".
Какими именно сценами вдохновлялся Нолан, он не уточнил, но из контекста интервью можно догадаться - речь идет о том, как великий советский мастер работал с лошадьми. Напомним, в "Андрее Рублеве" (другое название фильма - "Страсти по Андрею") есть многочисленные фрагменты, в которых показаны животные - они у Тарковского не только мирно пасутся под дождем (финальная сцена), но и падают с лестницы.
Как говорил сам режиссер, лошади для него мощный художественный образ, это воплощение природного начала, которое неизбежно страдает от людских междоусобиц и войн.
Судя по всему, Нолан пошел по тому же пути.
"Две вещи, которые долгое время несли меня по земле - лошадь, которую вот-вот унесет приливом", - говорит он в интервью.
Более того режиссер признается, что именно образ лошади, который он увидел еще ребенком в лондонской начальной школе, был первым его "столкновением" с поэмой Гомера.
Еще одним фильмом, который Нолан посмотрел "на пробу" перед тем, как приступил к экранизации, был "Ран" Куросавы.
"Он снят совсем по-другому, но там есть эта взаимосвязь между окружающей средой и ветром".
Что ж, теперь у критиков есть весомый повод увидеть новую работу создателя "Интерстеллара" и "Оппенгеймера" - переклички с классикой мирового кино всегда занимают исследователей.
Мировая премьера запланирована на 17 июля.
Фото: Российская Газета
"Одиссея" - первый коммерческий полнометражный фильм, полностью снятый в формате IMAX, трехчасовая эпическая история "о лидерстве, о смешанных мотивах, о недостатках людей, о том, как самые благие намерения могут обернуться ужасной катастрофой".
Фильм был снят в шести странах с участием тысяч актеров и съемочной группы, а вместо компьютерной графики использовались практические эффекты. В главных ролях - Мэтт Дэймон в роли Одиссея и Энн Хэтэуэй в роли его жены Пенелопы, а также Том Холланд в роли их сына; Джон Легуизамо в роли слепого свинопаса; рэпер Трэвис Скотт в роли барда.
Справка "РГ"
"Андрей Рублев" - историческая философская драма Андрея Тарковского, снятая в 1966 году на "Мосфильме". Действие разворачивается на Руси в начале XV века - в эпоху междоусобиц, татарских набегов, голода и мора. В центре сюжета - жизнь и внутренний путь великого иконописца. Сам мастер утверждал, что в своей картине исследовал сложный вопрос: в чем смысл искусства, когда вокруг столько жестокости?