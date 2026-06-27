Каким советским фильмом вдохновлялся Нолан при создании «Одиссеи»

Один из самых востребованных режиссеров мира Кристофер Нолан накануне премьеры своего нового блокбастера "Одиссея" заявил журналистам, что вдохновлялся Андреем Тарковским.

© Российская Газета

"Андрей Рублев" Тарковского произвел на всех большое впечатление - текстура просто поразительна", - рассказал он в интервью "Нью-Йорк таймс".

Какими именно сценами вдохновлялся Нолан, он не уточнил, но из контекста интервью можно догадаться - речь идет о том, как великий советский мастер работал с лошадьми. Напомним, в "Андрее Рублеве" (другое название фильма - "Страсти по Андрею") есть многочисленные фрагменты, в которых показаны животные - они у Тарковского не только мирно пасутся под дождем (финальная сцена), но и падают с лестницы.

Как говорил сам режиссер, лошади для него мощный художественный образ, это воплощение природного начала, которое неизбежно страдает от людских междоусобиц и войн.

Судя по всему, Нолан пошел по тому же пути.

"Две вещи, которые долгое время несли меня по земле - лошадь, которую вот-вот унесет приливом", - говорит он в интервью.

Более того режиссер признается, что именно образ лошади, который он увидел еще ребенком в лондонской начальной школе, был первым его "столкновением" с поэмой Гомера.

Еще одним фильмом, который Нолан посмотрел "на пробу" перед тем, как приступил к экранизации, был "Ран" Куросавы.

"Он снят совсем по-другому, но там есть эта взаимосвязь между окружающей средой и ветром".

Что ж, теперь у критиков есть весомый повод увидеть новую работу создателя "Интерстеллара" и "Оппенгеймера" - переклички с классикой мирового кино всегда занимают исследователей.

Мировая премьера запланирована на 17 июля.

Фото: Российская Газета

"Одиссея" - первый коммерческий полнометражный фильм, полностью снятый в формате IMAX, трехчасовая эпическая история "о лидерстве, о смешанных мотивах, о недостатках людей, о том, как самые благие намерения могут обернуться ужасной катастрофой".

Фильм был снят в шести странах с участием тысяч актеров и съемочной группы, а вместо компьютерной графики использовались практические эффекты. В главных ролях - Мэтт Дэймон в роли Одиссея и Энн Хэтэуэй в роли его жены Пенелопы, а также Том Холланд в роли их сына; Джон Легуизамо в роли слепого свинопаса; рэпер Трэвис Скотт в роли барда.

Справка "РГ"

"Андрей Рублев" - историческая философская драма Андрея Тарковского, снятая в 1966 году на "Мосфильме". Действие разворачивается на Руси в начале XV века - в эпоху междоусобиц, татарских набегов, голода и мора. В центре сюжета - жизнь и внутренний путь великого иконописца. Сам мастер утверждал, что в своей картине исследовал сложный вопрос: в чем смысл искусства, когда вокруг столько жестокости?