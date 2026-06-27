История болезни восточной модели семьи: каким получился фильм «Вата»

Новый фильм Рашида Маликова «Вата» на III Международном фестивале «Евразия-Кинофест» был награжден призом за лучший сценарий. На этот раз известный узбекский кинематографист решил рассказать о непростой судьбе простой сельской женщины, своей соотечественницы. Причем с точным временным отсылом — на десять лет назад. События в его «Вате» происходят в 2015 году, подчеркивает постановщик.

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Это история о женщине, которая жила в 2015 году, — говорит Рашид Маликов. — Напомню, что у нас до 2017 года президентом был Ислам Каримов. То время для страны было достаточно тяжелым, почти депрессивным. Наравне с взрослыми мужчинами на полях трудились дети и женщины. С приходом нового президента все поменялось. И тогда у меня возникло желание рассказать, как Узбекистан жил все эти годы, в каких достаточно суровых условиях. В то время как Россия и Казахстан уже вполне окрепли. Эту идею я хотел облечь в судьбу сельской женщины — простой, наивной, необразованной, но с доброй и чистой душой. Я попытался сделать из этого социальную драму.

И она у режиссера вполне получилась. Острая, пронзительная, нелицеприятная... Перед нами проходит история чудесной нежной Гульчехры, которую играет невероятно органичная Хуршида Арабшоева, популярная узбекская актриса из молодежного театра, снимающаяся в кино с 2005 года.

Жизнь героини в сельской глубинке, в бедном кишлаке, среди хлопковых полей как бы поставлена на паузу. Ее муж уехал на заработки в Россию, живет в Хабаровске, завел там другую семью (обычный сюжет для многих мигрантов), о чем героиня пока не подозревает. Рядом с ней нет никого (ни друзей, ни родных), кто бы помог ей или хотя бы выслушал. Только суровая свекровь.

А та постоянно упрекает Гульчехру за отсутствие детей: по восточным меркам это большая вина женщины. Но героиня верит, что они у нее все-таки будут, когда муж вернется: старательно вешает сакральные ленточки на отгороженный участок для дома — здесь будет столовая, здесь гостиная, здесь детская...

У нее, правда, есть пожилые родители, которые изредка ее навещают, но взять к себе не решаются: для них мнение соседей важнее любви к дочери. Это специфика узбекского общества, отмечает режиссер, причем не только сельского, которая не меняется веками. Ее мать боится, что из-за Гульчехры пострадает ее младшая сестра, которую предстоит выдавать замуж. По мнению соседей, раз Гульчехру бросил муж, значит, она была плохой женой. Это тень и позор на всю семью.

Маликов говорит, что тут проявляется целый комплекс предрассудков, которые еще живут в узбекском обществе. Они тормозят развитие общества в целом, мешают конкретным инновациям — от технологических до гуманитарных, особенно в сельской местности. Это пережитки устоев вековой давности, которые если и меняются, то крайне медленно.

Восточная красавица Хуршида Арабшоева играет тонко — взглядом, мимикой, позой. И при этом рисует свою героиню как неутомимую труженицу: она занимается повседневными делами, находя в домашней рутине свой смысл. И главное ее дело — хлопковая вата, знаменитый узбекский продукт из хлопка, который пышно растет на полях. Она не только ее собирает вместе с такими же бедняками, но и день за днем прочесывает ее как некий символ жизни.

Так хлопок становится одним из неявных героев картины. Для Гульчехры он одновременно и средство к существованию, и неизбывное наваждение. Когда из жизни уходит ее свекровь, героиня остается в пустом доме наедине со своим отчаянием, утонувшим в этой вате жизни. Причем не всегда чистой.

Вот яркий эпизод. Соседка подкидывает ей работу: приносит обмоченное ребенком ватное одеяло. Гульчехра берется его почистить и перешить. И не справляется, как не справляется с проблемами своей жизни... Соседка устраивает ей скандал. Так вата жизни мстит своей героине... Но впереди у нее другие неприятности, куда более серьезные.

Неверный и коварный муж заставляет ее подписать документ о разводе, а потом пытается продать дом, в котором она живет. Случайный благодетель, местный чиновник, предлагает ей стать его второй женой, совершить никах, от чего героиня с ужасом отказывается. Но помощи ей ждать неоткуда. Под грузом проблем Гульчехра готова уже лезть в петлю, но судьба внезапно поворачивается к ней лицом — причем младенца, отцом которого является ее неверный муж. Смысл жизни внезапно для нее обретен.

Так Восток, чье дело, как известно, тонкое, вдруг оборачивается своей скрытой стороной. Похоже, Маликов, как опытный врач (а он действительно врач по первому образованию), нащупал воспаленный нерв традиционного восточного уклада. Нам намекают, что сегодня женщина может быть вполне самодостаточна и без мужа, тем более такого гнилого. Его отсутствие совсем не повод для суицида.

Фильм, как рентген, показывает болевые точки социального устройства узбекского общества. Целый комплекс предрассудков. И не только в селе, но и в городе. Например, здесь принято традиционно ждать от женщины-жены только рождения детей. А зачастую они одиноки даже в семье, в кризисной ситуации им не к кому обратиться. Да и экономически они часто зависимы от мужчин в патриархальном обществе.

И особенно трудно решается здесь конфликт между их личными желаниями и общественными ожиданиями... По сути, перед нами история болезни не одного только узбекского общества, пусть десятилетней давности, но вообще восточной модели семьи. Впрочем, и в российских семьях такое тоже, увы, случается, согласитесь...

Но «Вата» все же оставляет надежду на лучшие времена. На новое поколение, которое принесет свои смыслы. Не зря же появляется в кадре в финале младенец — как вишенка на торте. Грязная вата должна развеяться по ветру, женщины Востока освободятся — не только внешне, но и внутренне — от комплексов, шаблонов и стереотипов патриархального общества. Если, конечно, им в этом поможет само общество и государство. Об этом умный, тонкий и глубокий фильм Рашида Маликова.

Также на III Международном фестивале «Евразия-Кинофест» лучшим актером был признан Максим Матвеев за роль в фильме Александра Харламова «Пранкер». Это первая российская «ласточка» на такую жгучую тему. Каким получился фильм — в материале «Вечерней Москвы».