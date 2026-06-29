Ажжай Девгн возвращается в боевик: анонсирован фильм «Чхаухан» с релизом 1 октября 2027 года
Звезда болливудского экшена Аджей Девгн готовит новый ударный фильм «Чхаухан», который выйдет 1 октября 2027 года. Это его первая коллаборация с Aanand L. Rai. В тизере — диалог про провал слезоточивого газа и водометов в Кашмире, что намекает: будет не просто пальба, а жесткая политическая подоплека. Ждем, когда герой решит все проблемы кулаками, ведь кинематограф так любит простые ответы на сложные вопросы.
Производственная команда фильма «Чхаухан» собрала тяжелую артиллерию. Режиссер Нирадж Ядав отвечает за визуальный стиль, сценарист Химаншу Шарма, известный по работе над «Тану встречает Ману» и «Раанжханой», напишет историю. Продюсерами выступают Джоти Дешпанде (Jio Studios), Аананд Л. Рай и сам Химаншу под баннером Colour Yellow Productions. Дата релиза — 1 октября 2027 года, что ставит ленту в осенний прокатный коридор, традиционно сильный для крупных болливудских релизов.
В анонсирующем видео используется классическая песня Амитабха Баччана «Jumma Chumma De De» из фильма «Hum» (1991). Музыкальный выбор не случаен: он мгновенно отсылает зрителя к золотой эпохе боевиков, когда герои Баччана били злодеев без оглядки на политкорректность. Сам ролик строится вокруг напряженного диалога, описывающего провал стандартных военных и полицейских тактик — слезоточивого газа, дробовиков с резиновыми пулями, водяных пушек — в подавлении локального сопротивления. Затем повествование переключается на публичное обращение в Кашмире, а заканчивается эффектным появлением Девгна в образе титульного Чхаухана.
Аджей Девгн не нуждается в представлении: за плечами актера более ста фильмов за три с лишним десятилетия. Он дебютировал в 1991 году в «Phool Aur Kaante», поставленном его отцом, легендарным постановщиком трюков Виру Девгном. С тех пор он возглавлял франшизу боевиков «Singham», комедийную серию «Golmaal», снимался в триллере «Drishyam» и его сиквеле, а за роль в историческом эпосе «Tanhaji» (2020) получил третью Национальную кинопремию за лучшую мужскую роль. Последние релизы — хоррор «Shaitaan» (2024) и боевик «Raid 2» (2025) — собрали хорошую кассу.
Интересно, что анонс «Чхаухана» состоялся именно 25 июня 2026 года — в день рождения отца актера, Виру Девгна. Это сильный личный и профессиональный жест, показывающий, что для аджуа этот фильм не просто коммерческий проект, а дань уважения семейной династии. Jio Studios, входящая в структуру Reliance Industries, в последние годы стала одним из главных моторов индийской киноиндустрии. Недавний хит студии — шпионский экшн «Дхурандхар» с Ранвиром Сингхом — оба фильма франшизы вошли в число самых кассовых в истории индийского кино. Сотрудничество Jio с Colour Yellow, известной по таким хитам, как «Тану встречает Ману» и «Раанжхана», обещает зрителю не просто экшен, а историю с характером.
Судя по тизеру, в «Чхаухане» сделают акцент на провале традиционных силовых методов — военных действий, полицейских операций — перед лицом локального, почти партизанского сопротивления. Это любопытный выбор для массового кино, выходящего за год до потенциальных выборов. Вместо того чтобы показывать мощь государства, создатели, кажется, хотят сыграть на симпатии к герою-одиночке, который — в типичной манере болливудских боевиков — приходит на помощь, когда официальная система бессильна. Интересно, сумеют ли сценаристы избежать откровенной пропаганды и создать запоминающегося персонажа, а не просто очередную мстительную машину. Поклонникам Девгна остается ждать октября 2027 года, чтобы увидеть, как актер ответит на вызовы, которые не смог решить целый арсенал.