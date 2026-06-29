Звезда болливудского экшена Аджей Девгн готовит новый ударный фильм «Чхаухан», который выйдет 1 октября 2027 года. Это его первая коллаборация с Aanand L. Rai. В тизере — диалог про провал слезоточивого газа и водометов в Кашмире, что намекает: будет не просто пальба, а жесткая политическая подоплека. Ждем, когда герой решит все проблемы кулаками, ведь кинематограф так любит простые ответы на сложные вопросы.

© Кадр из фильма «Сын Сардара 2»

Производственная команда фильма «Чхаухан» собрала тяжелую артиллерию. Режиссер Нирадж Ядав отвечает за визуальный стиль, сценарист Химаншу Шарма, известный по работе над «Тану встречает Ману» и «Раанжханой», напишет историю. Продюсерами выступают Джоти Дешпанде (Jio Studios), Аананд Л. Рай и сам Химаншу под баннером Colour Yellow Productions. Дата релиза — 1 октября 2027 года, что ставит ленту в осенний прокатный коридор, традиционно сильный для крупных болливудских релизов.

В анонсирующем видео используется классическая песня Амитабха Баччана «Jumma Chumma De De» из фильма «Hum» (1991). Музыкальный выбор не случаен: он мгновенно отсылает зрителя к золотой эпохе боевиков, когда герои Баччана били злодеев без оглядки на политкорректность. Сам ролик строится вокруг напряженного диалога, описывающего провал стандартных военных и полицейских тактик — слезоточивого газа, дробовиков с резиновыми пулями, водяных пушек — в подавлении локального сопротивления. Затем повествование переключается на публичное обращение в Кашмире, а заканчивается эффектным появлением Девгна в образе титульного Чхаухана.

Аджей Девгн не нуждается в представлении: за плечами актера более ста фильмов за три с лишним десятилетия. Он дебютировал в 1991 году в «Phool Aur Kaante», поставленном его отцом, легендарным постановщиком трюков Виру Девгном. С тех пор он возглавлял франшизу боевиков «Singham», комедийную серию «Golmaal», снимался в триллере «Drishyam» и его сиквеле, а за роль в историческом эпосе «Tanhaji» (2020) получил третью Национальную кинопремию за лучшую мужскую роль. Последние релизы — хоррор «Shaitaan» (2024) и боевик «Raid 2» (2025) — собрали хорошую кассу.

Интересно, что анонс «Чхаухана» состоялся именно 25 июня 2026 года — в день рождения отца актера, Виру Девгна. Это сильный личный и профессиональный жест, показывающий, что для аджуа этот фильм не просто коммерческий проект, а дань уважения семейной династии. Jio Studios, входящая в структуру Reliance Industries, в последние годы стала одним из главных моторов индийской киноиндустрии. Недавний хит студии — шпионский экшн «Дхурандхар» с Ранвиром Сингхом — оба фильма франшизы вошли в число самых кассовых в истории индийского кино. Сотрудничество Jio с Colour Yellow, известной по таким хитам, как «Тану встречает Ману» и «Раанжхана», обещает зрителю не просто экшен, а историю с характером.

Судя по тизеру, в «Чхаухане» сделают акцент на провале традиционных силовых методов — военных действий, полицейских операций — перед лицом локального, почти партизанского сопротивления. Это любопытный выбор для массового кино, выходящего за год до потенциальных выборов. Вместо того чтобы показывать мощь государства, создатели, кажется, хотят сыграть на симпатии к герою-одиночке, который — в типичной манере болливудских боевиков — приходит на помощь, когда официальная система бессильна. Интересно, сумеют ли сценаристы избежать откровенной пропаганды и создать запоминающегося персонажа, а не просто очередную мстительную машину. Поклонникам Девгна остается ждать октября 2027 года, чтобы увидеть, как актер ответит на вызовы, которые не смог решить целый арсенал.