Ремейк аниме «Кулак Северной звезды» получит второй сезон

Компания Warner Bros. Japan Anime анонсировала второй сезон ремейка аниме «Кулак Северной звезды». Продолжение выйдет в 2027 году.

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Проект представляет собой новую экранизацию манги 1983 года от автора Буронсонома. Действие разворачивается в мире после ядерного конфликта. Главный герой — воин по имени Кэнсиро, который бродит по руинам цивилизации. Он защищает выживших от бандитов и сражается с мастерами опасного боевого искусства.

Первый сезон ремейка завершился 26 июня. Проект создала студия TMS Entertainment — ранее она выпустила аниме «Доктор Стоун». По «Кулаку Северной звезды» выпускали пять экранизаций, среди которых — игровой полнометражный фильм 1995 года. Самая знаменитая версия — аниме-сериал, который выходил с 1984 по 1988 год и стал культовым среди зрителей.