Когда выйдет финал четвертого сезона «Извне»

29 июня состоится премьера 10-го эпизода сериала «Извне». С выходом серии четвёртый сезон фантастической картины завершится.

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Проект рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В четвёртом сезоне герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми им предстоит столкнуться. Сюжет сосредоточится на фигуре загадочного Человека в жёлтом, а также на попытках Бойда удержать контроль над ситуацией, несмотря на ухудшающееся здоровье. Ранее сообщалось, что проект продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего сериала.