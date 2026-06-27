Появился трейлер второй части аниме «Цугаи загробного мира»

Студия Bones представила трейлер второй части первого сезона аниме «Цугаи загробного мира». Продолжение стартует уже 4 июля.

Действие проекта разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, которого в детстве разлучили с его сестрой-близнецом. Теперь она работает в тюрьме неподалёку, но в один момент выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн.

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Видео доступно на YouTube-канале アニプレックス チャンネル. Права на видео принадлежат Bones.

Сериал выступает экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы, известная по созданию «Стального алхимика». Адаптацией занимается студия Bones — авторы популярных аниме «Моя геройская академия» и «Гачиакута». Первую половину сериала «Цугаи загробного мира» высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb она получила 8 баллов из 10.