Анонсированы короткометражки по "Лило и Стичу" и "В поисках Немо"

Студия Pixar опубликовала анонс короткометражного мультфильма в рамках франшизы "В поисках Немо" - его главной героиней станет синяя рыбка-хирург Дори, примечательная своей краткосрочной памятью.

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Как сообщает издание Variety, в новой комедийной зарисовке "Влюбленная Дори" (Loving Dory) она влюбляется в полиэтиленовый пакет, думая, что это медуза.

Последний фильм франшизы, посвященный ей же ("В поисках Дори"), выходил 10 лет назад. Персонажа снова озвучит популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес.

Мультфильм покажут в кинотеатрах перед сеансами новой полнометражки Pixar "Девять жизней кота Нерона" (Gatto), премьера которой назначена на 5 марта 2027 года.

По диснеевской франшизе "Лило и Стич" также выйдет короткометражка "Лило и Скрэтч" (Lilo & Scrath), по сюжету которой обаятельный лиловый "Эксперимент 626" противостоит инопланетному котику, желающему съесть рыбку, которую его подруга подкармливает сэндвичами.

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Главного героя вновь озвучит Крис Сандерс, подаривший свой голос Стичу в оригинальном мультфильме 2002 года и его игровом ремейке. Майя Кеалоха вернется к образу Лило.

Ранее котик Скрэтч появлялся в китайском мультсериале "Стич и Ай" (2017).

Лента выйдет 25 ноября - ее будут показывать перед сеансами "Очарованной" (также известной как "Билли и мир магии").