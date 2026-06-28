Почему кинопродюсеры отказались финансировать фильм-биографию Мадонны

67-летняя Мадонна раскрыла, почему её байопик так и не вышел на экраны. В интервью в интервью Interview Magazine она призналась, что проект с Universal Pictures закрылся из-за бюджета.

© Super.ru

«Я должна была снять фильм о своей жизни. Я работала над сценарием два года и потратила два года в Universal Studios с линейными продюсерами, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас произошёл конфликт с Universal из-за бюджета — у меня была необыкновенная жизнь. У меня была огромная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет», — заявила Мадонна.

По её словам, студия «не могла понять» масштаб бюджета. Поп-звезда пыталась найти способ снять дешевле — например, сделать это в Сербии, но Universal сомневалась, что она выдержит там больше четырёх дней.

После провала с фильмом Мадонна попыталась сделать сериал с Netflix, но не смогла использовать свой сценарий — Universal запросила за него «вымогательскую цену». Ныне проект заморожен.

В том же интервью Мадонна намекнула, что примирилась с дочерью Лурдес:

«Песня, которую я написала с моей дочерью, помогла исцелить наши отношения».

Читайте также: 67-летняя Мадонна подверглась критике из-за появления на публике в очень коротком платье