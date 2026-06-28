Как изменились места, где снимались «Жмурки»

Нижний Новгород — удивительно кинематографичный город, который может раскрыться не только с исторической стороны, но и с культурной стороны. И обычный двор на Ковалихинской вдруг оказывается культовым местом начала двухтысячных, где рождался не просто фильм, а целый культурный код эпохи.

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У Нижегородской области есть собственная киноистория, здесь проходят фестивали, учатся звёзды мирового масштаба и снимают большое кино. Обо всём этом мы будем рассказывать в рамках нашего нового проекта «Кинопутеводитель». И первая история — о фильме «Жмурки» (18+), который сам стал порталом в прошлое.

Балабанов и его город

Алексей Балабанов — режиссёр, чьи работы мы пересматриваем до сих пор. Но не все знают, что часть его истории тесно связана с Нижним Новгородом — тогда ещё Горьким. Здесь он учился в педагогическом университете иностранных языков на переводчика (ныне — инъязе), здесь подружился с Сергеем Сельяновым — будущим продюсером и сооснователем СТВ.

Вместе они позже создадут почти всю вселенную балабановского кино — от «Брата» до «Груза 200».

Их студенческая дружба родилась именно на нижегородских улицах, и десятилетия спустя Балабанов вернулся сюда с камерой, чтобы снять кино о времени, которое они оба хорошо знали.

Так что выбор локации «Жмурок» — глубоко личная история. «Всё своё, родное», — коротко объяснял режиссёр.

Но за этой фразой — молодость, ощущение свободы и уникальная городска фактуры: дворы-колодцы, облупившаяся лепнина, крутые спуски к Волге. Всё это идеально совпало с режиссёрской оптикой. Нижний в «Жмурках» — не декорация, а соавтор.

Чтобы вернуть атмосферу 90‑х, с улиц убрали современные машины, а на дорогах замелькали «Жигули» и милицейские «бобики». Увидев такое вживую, выйдя как обычно утром на работу, можно ненароком подумать, что провалился сквозь время.

Сегодня Нижний изменился. Но если пройти тем же маршрутом, эхо той эпохи всё ещё можно услышать.

Стадион «Водник»

Алексеевская, 30А

Помните философский разговор в начале фильма о вреде курения, который зашёл, как ни иронично, после игры в футбол? Эти кадры снимали именно здесь. Тогда стадион уже выглядел уставшим, и его обветшалость точно легла в интонацию фильма. Сейчас «Водник» реставрируют, и скоро он обретёт новое современное лицо.

«Морг» в банях

Ковалихинская, 39

А вот первая перестрелка грянула совсем не там, где можно было бы ожидать. Трупы, морг, бандиты — всё это в стенах обычных бань.

Балабанов не хотел травмировать съемочную группу работой в настоящем морге. Для создания декораций предбанник застелили кафелем, на полки уложили «покойников». Сначала массовка вздрагивала от каждого выстрела. В итоге «трупами» стали актёры местного театра — только они научились не дёргаться.

Говорят, что случайные посетители, застав артистов, отмывающих бутафорскую кровь, в панике бежали. Но так ли то на самом деле — история умалчивает.

Двор Доктора и газировка Дюжева

Большая Печёрская, дома 21 и 61

Сцена с «знаменитой папочкой» снималась здесь. Ориентир — граффити на соседней стене с героями фильма в образах Чипа и Дейла. Когда-то рисунок был ярким, но потом его закрасили. А Чуть дальше по той же Большой Печёрской, в районе дома 61, стоял автомат с газировкой, из которого жадно пил персонаж Дмитрия Дюжева. Автомата давно нет, на этом месте висит аппарат экстренных служб, но фасад здания остался прежним, и в нём ещё можно узнать тот самый кадр.

«Колу, картошку и гамбургер»

Площадь Максима Горького, 2

Парковка у бывшего «Макдоналдса» (сегодня — «Вкусно — и точка») стала местом встречи Сергея с Кабаном.

И тот самый популярный сейчас звук, который разошёлся по шортсам::«Колу, картошку и гамбургер. Вам что-то ещё надо?» — «Не, ничего не надо» — родом именно отсюда.

Перестрелка у церкви

Ильинская, 14

Герои выходят от адвоката с чемоданом стирального порошка — и сразу попадают под огонь. В кадре — белоснежная церковь Ильи Пророка, контраст почти символический.

Сегодня в здании работает медицинский центр. Там, где звучали выстрелы, теперь — тишина и покой.

Квартира Корона

Провиантская, 8

Одна из самых напряжённых сцен — пытка Баклажана — снималась в дореволюционном доме, который тогда пустовал. Обшарпанные стены стали готовой декорацией.

Позже здание отреставрировали. Но вечером, проходя мимо, всё равно кажется, что из-за угла вот-вот раздастся нервный смех.

Финальные проезды

Нижневолжская набережная, район Речного вокзала

Проезды героев на машине, пустынные панорамы и тревожный ритм города — эта атмосфера создавалась именно здесь. Сегодня на набережной бегают дети, гуляют подростки, всё наполнено светом и воздухом.

Но если пройтись тут, всё равно можно почувствовать себя внутри финальных титров собственной прогулки.

Город, который помнит

«Жмурки» — это не просто криминальная комедия. Это машина времени, которая срабатывает каждый раз, когда оказываешься в одной из этих точек.

Нижний изменился. Он стал ярче, чище, спокойнее.

Но на Ковалихе, на Большой Печёрской, у стен старого стадиона по‑прежнему слышно эхо того времени.

И, пожалуй, в этом главный нерв балабановского кино — возвращаться туда, где осталось что-то своё, родное.

Мы обязательно продолжим «Кинопутеводитель» — новыми фильмами и маршрутами.

А пока попробуйте пройти этот. Вдруг вам удастся зажмуриться — и увидеть всё своими глазами.