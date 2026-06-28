ИИ могут использовать в документальном фильме "Близкий Дальний"

Авторы документального фильма "Близкий Дальний", посвященного столетию образования Дальнего Востока и столетию Дальневосточной студии кинохроники, могут использовать искусственный интеллект для восстановления исторических материалов. Об этом ТАСС сообщил продюсер документального фильма с рабочим названием "Близкий Дальний", президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, генеральный директор Студии социального кино "Вифсаида" Филипп Кудряшов.

"Я думаю, что в этом случае мы можем говорить только о реставрации хроники, потому что, откровенно говоря, [я] очень против колоризации материалов. <…> Когда происходит расцвечивание фотографии, то, что не предполагалось, иногда какие-то оказии случаются. Вот поэтому я считаю, что если мы доведем материалы до очень хорошего качества, которое нам будет не стыдно показывать, вот это будет уже большим плюсом для фильма. Может быть, какие-то фотографии, с которыми будем работать, они тоже могут подвергнуться какому-то восстановлению при помощи искусственного интеллекта, но именно с точки зрения невмешательства в суть фотографии. Именно с точки зрения сохранения и восстановления материала", - рассказал он.

Кудряшов отметил, что искусственный интеллект может быть как другом, так и врагом. Его можно использовать для корректного восстановления исторических хроник, но при колоризации ММ может додумывать недостоверные детали, а также вмешиваться в изначальный замысел автора исторических материалов.