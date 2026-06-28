Когда выйдет второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» по знаменитой игре Cyberpunk 2077. Проект выйдет осенью 2026 года. Авторы также представили первый постер продолжения.

Сюжет второго сезона пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

«Киберпанк: Бегущие по краю» стартовал в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.