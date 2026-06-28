28 июня сборы фильма «Холоп 3» превысили 700 млн рублей. Такого результата картина добилась на 18-й день проекта — проект вышел 11-го числа. Лента занимает второе место в российских чартах, уступая только фильму «Майкл» про Майкла Джексона.

Сюжет «Холопа 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли в триквеле сыграли Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), Степан Шевяков («Новогоднее чудо») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.