Новая экранизация романа «Разум и чувства» получила первый трейлер

Компания Focus Features поделилась дебютным трейлером новой экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства", также известного как "Чувство и чувствительность" (Sense and Sensibility).

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В центре сюжета сестры Дэшвуд. Потеряв отца и оставшись практически без денег, девушки переезжают в Девон, чтобы начать новую жизнь. Там каждая из них переживает свою любовную историю: рассудительная и сдержанная Элинор (Дейзи Эдгар-Джонс) сближается с Эдвардом Феррарсом (Джордж Маккэй), а романтичная Марианна (Эсме Крид-Майлз) попадает под обаяние Джона Уиллоуби (Фрэнк Диллэйн).

В новом фильме создатели делают акцент на внутреннем мире и эмоциях персонажей, а не на роскошных интерьерах и красивой картинке, однако атмосфера эпохи все равно сохраняется.

Режиссером выступила известная своими изысканными короткометражками Джорджия Окли, роли исполнили Фиона Шоу, Бодхи Рэй Бретнэк, Стэйси Мартин, Том Брук и другие.

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Премьера запланирована на 16 октября.

Кстати

Роман Остин, впервые изданный в 1811 году под псевдонимом Леди, был неоднократно экранизирован: по нему вышло три телесериала (1971, 1981, 2008) и два полнометражных фильма. В одном из них, снятом Энгом Ли, блистательно сыграли Кейт Уинслет, Эмма Томпсон, Алан Рикман и Хью Грант, во втором - Табу, Айшвария Рай и другие звезды индийского кино.

В 2009 году увидела свет необычная книга "Разум и чувства и гады морские" (Sense and Sensibility and Sea Monsters) американского писателя Бенджамина Аллена Уинтерса, иронично совместившего классический сюжет с ужасами и черной комедией.