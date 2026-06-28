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Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»

Чемпионат.com

1 июля стартует второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Появилось расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
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Во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ каждую среду. Премьера заключительного эпизода состоится 12 августа.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»

  • 1-я серия — 1 июля
  • 2-я серия — 1 июля
  • 3-я серия — 1 июля
  • 4-я серия — 8 июля
  • 5-я серия — 15 июля
  • 6-я серия — 22 июля
  • 7-я серия — 29 июля
  • 8-я серия — 5 августа
  • 9-я серия — 12 августа