Появилось расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
1 июля стартует второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.
Во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ каждую среду. Премьера заключительного эпизода состоится 12 августа.
Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
- 1-я серия — 1 июля
- 2-я серия — 1 июля
- 3-я серия — 1 июля
- 4-я серия — 8 июля
- 5-я серия — 15 июля
- 6-я серия — 22 июля
- 7-я серия — 29 июля
- 8-я серия — 5 августа
- 9-я серия — 12 августа