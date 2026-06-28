Мультсериал «Суперкрошки» получит новую полнометражную версию

Компания Warner Bros. Pictures Animation объявила о начале разработки новой полнометражной версии мультсериала "Суперкрошки" (The Powerpuff Girls, 1998-2005). Создатели поделились этой новостью на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

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Сюжет пока держится в тайне, поскольку официальные соглашения еще не заключены.

Главными героинями останутся Цветик, Пестик и Пузырек - девочки, созданные профессором Утонием из сахара, специй и сладостей и получившие сверхспособности благодаря случайному попаданию в состав вещества X.

Стоит отметить, что это не первая попытка перезапуска франшизы. В 2016-2019 годах выходил сериал о суперкрошках, однако он не получил положительных отзывов ни от фанатов, ни от критиков, отмечавших анимационные недочеты и недостаток опыта у новых актрис озвучивания. В итоге этот проект считается одним из самых неудачных в истории Cartoon Network.

Фото: Российская Газета

История "Суперкрошек" началась еще в 1992 году, когда вышла кидалт-короткометражка с труднопереводимым названием Whoopass Stew! Полноценного сериала пришлось ждать шесть лет, но оно того действительно стоило.

В 2002 году увидел свет мультфильм "Крутые девчонки" (The Powerpuff Girls Movie). Приквел, снятый Крейгом Маккракеном, рассказывал историю происхождения главных героинь и их становления защитниками Таунсвилля. Критики удостоили ленту смешанными отзывами.

После окончания основного шоу за дело взялись японцы, снявшие аниме-сериал "Поехали! Крутые девчонки Зет" (Demashita! Powerpuff Girls Z) в жанре махо-седзе. История о повзрослевших девчонках (переместившихся в Токио-Сити) продержалась в эфире один сезон.

Также в 2008 и 2014 годах выходили спецэпизоды основного сериала: "Суперкрошки рулят!!!" (The Powerpuff Girls Rule!!!) и "Суперкрошки: Танцуют все" (The Powerpuff Girls: Dance Pantsed).