По каким дням будет выходить сериал «Суета» про грабителей-неудачников

Расписание выхода сериала «Суета» про грабителей-неудачников
6 июля стартует комедийный сериал «Суета». Проект расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты. Главные роли сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф») и другие актёры.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 21 июля.
Расписание выхода сериала «Суета»
- 1-я серия — 6 июля
- 2-я серия — 7 июля
- 3-я серия — 8 июля
- 4-я серия — 13 июля
- 5-я серия — 14 июля
- 6-я серия — 15 июля
- 7-я серия — 20 июля
- 8-я серия — 21 июля