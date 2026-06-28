По каким дням будет выходить сериал «Суета» про грабителей-неудачников

6 июля стартует комедийный сериал «Суета». Проект расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты. Главные роли сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф») и другие актёры.

© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 21 июля.

Расписание выхода сериала «Суета»