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Расписание выхода сериала «Суета» про грабителей-неудачников

Чемпионат.com

6 июля стартует комедийный сериал «Суета». Проект расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты. Главные роли сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф») и другие актёры.

По каким дням будет выходить сериал «Суета» про грабителей-неудачников
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В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 21 июля.

Расписание выхода сериала «Суета»

  • 1-я серия — 6 июля
  • 2-я серия — 7 июля
  • 3-я серия — 8 июля
  • 4-я серия — 13 июля
  • 5-я серия — 14 июля
  • 6-я серия — 15 июля
  • 7-я серия — 20 июля
  • 8-я серия — 21 июля