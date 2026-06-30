Михалков объяснил, что значит квотирование зарубежного кино

Квотирование зарубежного кино не подразумевает категоричный запрет, оно должно помочь фильтровать фильмы, которые попадают на отечественные экраны. Об этом заявил ТАСС Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков.

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Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Госдуме совместно с правительством РФ и Союзом кинематографистов РФ, который возглавляет Михалков. Как уточнил в беседе с ТАСС народный артист, одним из направлений в разработке будущих законопроектов станет квотирование зарубежного кино.