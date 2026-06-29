«Майкл» четвертый раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Майкл» про Майкла Джексона четвёртый раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд. Картина собрала за выходные 140,3 млн рублей.

На втором месте расположился «Холоп 3», которому покорились 109,6 млн рублей. За ним идут «Три богатыря: Ни дня без подвига 3» со сборами в 48,6 млн рублей, «Закулисье реальности» (48,3 млн рублей) и «Распаковка» (33,4 млн рублей).

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.