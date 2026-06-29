Том Холланд хочет, чтобы в киновселенной Marvel появился Майлз Моралес

В интервью Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel, рассказал, что Marvel Studios вовсю работает над тем, чтобы в картинах появился Майлз Моралес.

По словам Холланда, предстоит проделать большую работу, чтобы реализовать эту задумку, но всё вполне возможно.

«Я хочу вернуть Майлза Моралеса во вселенную… нам предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить это в жизнь. Но я очень этого хочу».

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.