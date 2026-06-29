Кассовые сборы «Дня разоблачения» почти достигли $ 200 млн

Общие сборы фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга превысили $ 190 млн. Картина почти собрала в прокате $ 200 млн. Её бюджет составил $ 115 млн.

Сюжет «Дня разоблачения» разворачивается в наши дни. В центре сюжета люди, которые оказываются таинственным образом связаны с НЛО. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»). Композитором картины стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам.

Цифровая премьера должна состояться 28 июля.