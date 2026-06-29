Режиссер «Супергерл» рассказал, зачем героиню сделали злой

Крейг Гиллеспи, снявший «Супергёрл», рассказал, что в некоторых моментах фильма главная героиня, Кара, кажется слишком злой. Это сделали намеренно.

© Кадр из сериала «Супергёрл»

По словам постановщика, таким образом зритель должен был взглянуть на героиню, когда она теряет контроль и выходит из себя из-за ярости.

Это заставляет нервничать, потому что ты не знаешь, когда она выйдет из себя и потеряет контроль. Не зайдёт ли она слишком далеко?

«Супергёрл» уже вышла во всём мире. Премьеры в России не было, так как Warner Bros. приостановила деятельность в России. Когда кинокомикс выйдет в стране даже в рамках предсеансного обслуживания, сказать трудно.