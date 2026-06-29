Миньоны наконец-то получили собственную идею — представить их звездами немого Голливуда. Первая половина фильма гениально смешная, полная отсылок к Чаплину и Китону. Но как только в дело вступают монстры и звук, магия начинает угасать. Дети будут в восторге, родители — приятно удивлены.

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Трудно поверить, но седьмой фильм о желтых проказниках, выходящий спустя 19 лет после первого "Гадкого я", оказался не просто проходной коммерцией, а вполне осмысленным и остроумным аттракционом. Режиссер Пьер Коффин, который с самого начала озвучивает всех миньонов, впервые взял на себя единоличное руководство, и это пошло франшизе на пользу. Фильм начинается с изящной рамки, где экскурсовод (Эллисон Джейни) проводит группу по музею студии Universal, а затем уносит зрителей в 1920-е годы, когда двое самых непослушных представителей желтого племени случайно проникли на съемочную площадку вестерна.

В этом и заключается главный сюрприз: первые 40 минут "Миньоны и Монстры" — это чистый, почти безумный праздник для киноманов. Фильм безжалостно и с любовью пародирует всё подряд — от "Новых времен" Чаплина до "Спасения!" Гарольда Ллойда и даже анахроничного "Гражданина Кейна". Визуальные шутки следуют одна за другой: то плакат с триллером "Обернись и посмотри вниз", то сцена с бегством по пустыне, ловко переходящая в катастрофу на поезде. Удивительно, но за этим хаосом стоит внятная драматургическая мысль: миньоны становятся звездами немого кино, а их фирменный тарабарский язык (смесь детского лепета и искаженных европейских слов) рушит идиллию, когда в Голливуд приходит звук. Это метафора, которую ребенок не поймет, но взрослый оценит.

Однако, как это часто бывает с франшизами, во второй половине фильм сдает позиции. Как только миньонов выбрасывают из немого кино, сценарий расщепляется на две линии: одна с трусливым роботом Дортом (Джесси Айзенберг) и суфражисткой Дебби (Зои Дойч), а другая — с мечтой главного героя Джеймса снять свой собственный фильм ужасов про монстров Universal. Романтическая линия откровенно слабая и выглядит как попытка угодить взрослой аудитории, а финальная битва с монстрами хоть и шумная, но теряет ту интеллектуальную остроту, которая была в первой части. Создается впечатление, что создатели просто испугались, что дети заскучают, и в последнем акте включили привычный режим "спасения мира".

Несмотря на это, "Миньоны и Монстры" остается редким зверем в современной анимации — фильмом, который одновременно является и аттракционом, и личным высказыванием режиссера. В отличие от "Миньонов: Грювитация", где миньоны были просто приложением к сюжету про Грю, здесь они снова стали центром вселенной, и это работает. Баланс между интеллектуальным киданияем и детским балаганом найден удивительно верно. Конечно, родители, которые устали от бесконечного крика на экране, могут задаться вопросом, сколько еще франшиза сможет эксплуатировать эту формулу. Но пока у Коффина есть такие идеи, как превратить миньонов в звезд немого кино, у зрителей есть повод оставаться в зале. Как верно подмечено в обзоре, финал не достигает высот начала, но сам факт, что седьмая часть такого долгоиграющего сериала вообще способна удивить, — уже маленькое чудо.