В Москве состоялся показ фильма из Канн, полностью созданного нейросетью

Казахский полнометражный фильм "Hell Grind" (режиссер Айторе Жолдаскали, соавтор сценария - Адильхан Ержанов), название которого можно перевести как "Дьявольские жернова" или "Адская заварушка", впервые был представлен в мае 2026 года на Каннском кинорынке Marché du Film. Фильм вызвал огромный международный резонанс. О нём писали The Wall Street Journal, Variety, BBC и другие ведущие мировые СМИ.

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В Москве состоялся показ картины - пока единственный, но лентой заинтересовались прокатчики, и, возможно, она выйдет в прокат. Напомним, что ранее на экраны российских кинотеатров уже выходил фильм о Чингис-Хане, который позиционировали как первый полнометражный фильм, созданный Искусственным интеллектом. Но эта картина, по мнению обозревателя "РГ", достигла куда больших успехов - оно и понятно: технологии не стоят на месте. По сюжету, а сценарий писался без применения нейросетей, четверо друзей-скейтеров, бывших детдомовцев, которые промышляют воровством, случайно активируют древний артефакт. Он открывает портал в другой мир, а сами герои обретают суперспособности. За этим следуют тяжелые моральные испытания, проверку пройдет и дружба, и любовь. Герои будут путешествовать по разным местам, одно из таких мест - тибетский монастырь в Непале.

Создатели определяют жанр как "фэнтези о трагедии и экшн о переживании утраты". Ну а зрительское впечатление таково: живых людей не отличишь от тех, что сгенерированы на экране - а там только такие. Режиссер после сеанса, на сессии вопросов и ответов, рассказывал, что прописывали нейросети задание даже про погоду - как идет дождь и дует ветер. Поистине зритель сталкивается с новой кинореальностью.

Над фильмом работала команда из 15 профессиональных режиссеров, операторов и монтажеров с опытом как в традиционном кино, так и в оригинальных проектах студии. Среди них режиссеры Адилет Абиш, Северян Чичуа, Михаил Кумаров и Ергазы Бегиликов. Для создания первого 25-минутного эпизода было сгенерировано 16 181 видео, из которых в финальную версию вошли только 253 кадра - соотношение отбора составило 64 к 1. Общий бюджет 95-минутного фильма не превысил 500 тысяч долларов, включая около 400 тысяч долларов вычислительных затрат. Работа над фильмом заняла 14 дней, верится с трудом, но авторы говорят, что какие-то фрагменты были выложены на YouTube.

Авторы Hell Grind говорят, что картина демонстрирует новый этап развития генеративных технологий: искусственный интеллект сегодня способен создавать не только короткие ролики для соцсетей и рекламы, но и участвовать в производстве длинных сюжетных форматов в любых жанрах. Производство аналогичного фильма традиционным способом стоило бы около 50 миллионов долларов.

Фильм также посмотрел голливудский режиссер Чак Рассел - автор фильмов "Маска" и "Кошмар на улице Вязов".

"Они заставили меня сопереживать героям - а это то, чего я почти никогда не вижу в AI-проектах", - прокомментировал Рассел.

Для режиссера Айторе Жолдаскали, чей фильм Sicko в 2025 году вошел в программу Bright Future Роттердамского кинофестиваля, а также был отобран на SXSW London и другие международные кинофестивали, Hell Grind стал не только технологическим экспериментом, но и символом перемен в индустрии.