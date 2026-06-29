Стартовали съемки сказки «Садко» с Анной Пересильд

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки сказки «Садко». Производством занимаются кинокомпания СТВ, Welcome Media, ID Production, телеканал «Россия» и компания CGF при поддержке Фонда кино.

Первые кадры «Садко»

© Кинокомпания СТВ

© Кинокомпания СТВ

© Кинокомпания СТВ

© Кинокомпания СТВ

© Кинокомпания СТВ

По сюжету, гусляр Садко без гроша в кармане, но с гуслями через плечо, возвращается в Великий Новгород после долгих странствий. Волею случая он встречает княжну Любаву и сразу же в неё влюбляется, однако злая боярыня Глафира вынуждает девушку выйти замуж за богатого царя Дормидонта ради богатого выкупа.

В актёрском составе сказки задействованы Антон Рогачёв (Садко), Анна Пересильд (Любава), Никита Кологривый (Буслай), Елизавета Ищенко (Рандгрид), а также Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев и другие.

Режиссёром картины по сценарию Александра Архипова и Петра Мордвинцева выступает Иван Оганесов.

Картина выйдет в прокат 8 марта 2028 года.