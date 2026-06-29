Какие киноадаптации школьной литературы в России смотрят чаще всего

Телеканал «КиноМульт» решил выяснить, какие киноадаптации школьной литературы зрители выберут для просмотра всей семьёй. Топ-5 возглавила кинокартина «Алые паруса».

Для составления рейтинга редакция телеканала предложила в социальных сетях «КиноМульта» назвать из 10 знаковых экранизаций те, которые им больше всего хотелось бы посмотреть во время летних каникул.

Топ-5 популярных экранизаций выглядит так:

«Алые паруса» (1961) — 28% «Руслан и Людмила» (1972) — 16%. «Уроки французского» (1978) — 13%. «Тимур и его команда» (1976) — 11%. «Каштанка» (1975) — 8%.

Лидер рейтинга с внушительным отрывом — фильм «Алые паруса» 1961 года. Повесть Александра Грина экранизировали несколько раз, и самая запоминающаяся — версия режиссёра Александра Птушко 1с Анастасией Вертинской и Василием Лановым в ролях Ассоль и Грея. Фильм снимали в Ялте, Коктебеле, Пицунде и Баку. Паруса для кораблей создавались из той же самой ткани, из которой шили пионерские галстуки. Однако цвет получался вовсе не алый, а тёмно-коричневый. Операторам пришлось уже тогда использовать наложение фильтров, чтобы добиться необходимой яркости и насыщенности цвета.

На втором месте — фильм-сказка «Руслан и Людмила» 1972 года, которую считают вершиной творчества Александра Птушко. Она же стала и его последним фильмом. Лента создана на «Мосфильме» по мотивам одноимённой сказки А. С. Пушкина. Съёмки также проходили в Ростове Великом, Владимире, Александрове, Тракае и подмосковном Алабине. Закадровую песню «Утешься, милая княжна» исполнил Муслим Магомаев, а в финале картины звучали колокола Ростова Великого.

Экранизация автобиографического рассказа Валентина Распутина о послевоенном школьном времени «Уроки французского» замыкает топ-3. Пронзительное произведение о мальчике, переехавшем учиться из деревни в город, и учительнице, которая берётся ему помогать, не оставляет никого равнодушным до сих пор. Исполнитель главной роли Миша Егоров сам был воспитанником детского дома, а роль учительницы исполнила актриса Татьяна Ташкова, жена режиссёра фильма Евгения Ташкова.

История повести «Тимур и его команда» началась с оригинального сценария, который Аркадий Гайдар написал для фильма в 1940 году. Именно после выхода ленты режиссёра Александра Разумного Гайдар решил создать полноценное литературное произведение. Книга стала культовой у советских школьников. Одной из ярких экранизаций повести называют версию 1976 года с Антоном Табаковым в роли Тимура. Именно она заняла четвёртое место топа.

Замыкает пятёрку фильм «Каштанка» по одноимённой повести А. П. Чехова. Существует несколько экранизаций произведения, включая немое чёрно-белое кино 1926 года и мультипликационные версии 1952 и 2004 годов. Зрители же выбирают ленту режиссёра Романа Балаяна с участием великих российских актёров — Олега Табакова и Льва Дурова.

Голосование проводилось в июне в социальных сетях телеканалов «КиноМульт» и «МУЛЬТ», в опросе приняло участие 800 человек.