Вышел трейлер мультфильма от режиссера "Луны 2112" Данкана Джонса

Режиссер Данкан Джонс ("Луна 2112", "Исходный код", "Варкрафт"), также известный как сын великого певца и музыканта Дэвида Боуи, представил тизер-трейлер мультфильма Rogue Trooper ("Солдат Роуг") по мотивам одноименного комикса.

Действие разворачивается на планете Нью-Земля, где идет война между северянами и южанами. Роуг - генетически модифицированный солдат, единственный выживший после неудачного нападения на врага.

Его подразделение подставил генерал, поэтому главный герой намерен отомстить предателю. Действовать он планирует не один, а вместе с погибшими товарищами, чьи личности сохранились в его оружии, шлеме и рюкзаке.

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Издание Deadline рассказывает, что еще в 2001 году, когда Джонс был никому не известен, он, будучи поклонником комикса, попросил у журнала 2000 AD разрешения на экранизацию. Постановщику отказали и посоветовали вернуться, когда за плечами будут готовые фильмы.

Сейчас у него получилось достичь цели и создать большой анимационный проект (стоит отметить - без использования искусственного интеллекта).

Роли озвучили Хейли Этвелл, Шон Бин, Джек Лауден, Эйса Баттерфилд, Мэтт Берри, Джемейн Клемент и другие.

Дата выхода пока не объявлена.

Кстати

Ровно 20 лет назад увидела свет одноименная игра, разработанная компанией Rebellion Developments и изданная Eidos Interactive. И она явно впечатлила Джонса не меньше, чем оригинальные комиксы.