Лучшие фантастические сериалы всех времен: 25 громких хитов и забытых шедевров

«Лента.ру» публикует топ-25 лучших фантастических сериалов всех времен. Яркие приключенческие экшены, философские драмы, запутанные детективы и остроумные комедии разных лет: от эталонных проектов, определивших жанр сай-фая, до шедевров, прошедших мимо широкой публики. В подборке — истории о межзвездных полетах, путешествиях во времени и жизни в антиутопичном будущем.

© Lenta.ru

«Доктор Кто»

Годы выхода: с 1963 по настоящее время

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Doctor Who

Шоураннеры: Расселл Т. Дэвис, Стивен Моффат, Крис Чибнелл

Количество эпизодов: 700 серий по 25-45 минут (26 сезонов «олдскула» + полнометражный фильм) + 196 серий по 45-55 минут (15 сезонов «ньюскула»)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.4 (это оценки «олдскула», рейтинг «ньюскула» незначительно отличается)

В главных ролях: Уильям Хартнелл, Том Бэйкер, Дэвид Теннант, Шути Гатва и другие

Неотъемлемая часть британской поп-культуры и самый продолжительный научно-фантастический сериал в истории. Сериал делят на классический «олдскул» (с 1963 по 1989 год) и более современный «ньюскул» (с 2005 по 2025 год) — их можно смотреть отдельно друг от друга.

Доктор — инопланетянин с планеты Галлифрей. Он путешествует сквозь время и пространство в своем космическом корабле, похожем на синюю полицейскую будку (такие использовали в Великобритании в 1960-1970-х). Доктор знает практически все на свете, способен полностью менять внешность, а еще просто обожает Землю и ее жителей. Вместе со своими спутниками-землянами эксцентричный пришелец путешествует по далеким планетам и временным эпохам, частенько вмешиваясь в прошлое и будущее земной истории.

«Третья планета от Солнца»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 1996 по 2001

Страна: США

Оригинальное название: 3rd Rock from the Sun

Шоураннеры: Бонни Тернер и Терри Тернер

Количество эпизодов: 139 серий по 20 минут (6 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8

В главных ролях: Джон Литгоу, Кристен Джонстон, Френч Стюарт, Джозеф Гордон-Левитт

Легкий ситком с обаятельными героями и понятным юмором. В основе шоу — классический сюжет о пришельцах, вынужденно живущих среди людей.

Команда инопланетян-исследователей прибывает на Землю, чтобы изучить нравы местных жителей. Они принимают человеческий облик и начинают жить в небольшом американском городке Ратфорд под видом семьи Соломон. Земной быт и обычаи порой сбивают с толку — особенно если учесть, что роли, выбранные пришельцами, совершенно не соответствуют их характерам. Эгоцентричный Дик (Джон Литгоу) должен притворяться спокойным главой семейства и работать в университете, мудрый Томми (Джозеф Гордон-Левитт) заперт в теле подростка, суровой Салли (Кристен Джонстон) достался облик миловидной девушки, а чудак Гарри (Френч Стюарт) все еще работает космическим передатчиком.

«Светлячок»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2002 по 2003

Страна: США

Оригинальное название: Firefly

Шоураннер: Тим Майнир

Количество эпизодов: 14 серий по 42 минуты (1 сезон)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.9

В главных ролях: Нэйтан Филлион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин

Сай-фай с глубокими героями и непростой судьбой. Несмотря на то что проект закрыли после первого сезона, «Светлячок» успел обзавестись армией фанатов и стать культурным феноменом.

XXVI век, человечество покинуло Землю и колонизировало другие планеты. Во главе новой цивилизации встал «Альянс», сформированный из бывших США и Китая. Бунтовщики попытались свергнуть неугодное правительство, однако их мятеж был жестоко подавлен. Теперь один из революционеров-неудачников, сержант Мэл Рейнольдс (Нэйтан Филлион), вынужденно работает контрабандистом и бороздит космические просторы вместе со своей новообретенной семьей — разношерстным экипажем космолета «Серенити».

«Жизнь на Марсе»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2006 по 2007

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Life on Mars

Шоураннеры: Мэтью Грэхэм, Тони Джордан, Эшли Фароа

Количество эпизодов: 16 серий по 1 часу (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.3

В главных ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс

Напряженный детектив о поиске неуловимого маньяка. Путешествия во времени, закрученный сюжет и колоритная Британия 1970-х годов.

В современном Манчестере следователь Сэм Тайлер (Джон Симм) безуспешно пытается поймать опасного маньяка. Когда поиски окончательно заходят в тупик, за расследование берется возлюбленная Сэма, детектив Энни (Лиз Уайт). В итоге обезумевший преступник похищает девушку и превращает ее в заложницу. Отчаявшийся Сэм попадает в автокатастрофу и внезапно приходит в себя в 1973 году. Здесь бесчинствует киллер, который действует точь-в-точь как похититель Энни. Запертый в прошлом детектив возобновляет расследование — кажется, это единственный способ вернуться в свое время и спасти любимую.

У «Жизни на Марсе» есть несколько зарубежных ремейков: существуют американская, чешская и южнокорейская версии. Российская адаптация тоже имеется — это сериал «Обратная сторона Луны» с Павлом Деревянко в главной роли.

«Экспансия» / «Пространство»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2015 по 2022

Страна: США

Оригинальное название: The Expanse

Шоураннер: Нарен Шанкар

Количество эпизодов: 62 серии по 45 минут (6 сезонов)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.5

В главных ролях: Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Шохре Агдашлу

Детектив на борту космического корабля. Масштабные межпланетные заговоры и мрачный антиутопичный мир будущего.

В XXIII веке люди колонизировали близлежащие планеты. В другие миры земляне принесли свои худшие черты: любовь к военным конфликтам, взяткам и беззаконию. Власть над миром поделили капиталистическая Организация Объединенных Наций на Земле и Луне и диктаторская Марсианская республика. Теперь члены ООН и «марсиане» сражаются за контроль над богатым ресурсами колониальным Поясом астероидов. Пока мир находится на пороге космической войны, принципиальный детектив Джо Миллер (Томас Джейн) пытается отыскать пропавшую дочь важного человека.

«11.22.63»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2016

Страна: США

Оригинальное название: 11.22.63

Шоураннер: Бриджет Карпентер

Количество эпизодов: 8 серий по 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0

В главных ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер

Изобретательный мини-сериал о простом человеке, который внезапно становится путешественником во времени. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга.

Джейк Эппинг (Джеймс Франко) — обычный учитель английского, который получает шанс изменить судьбу целой страны. По просьбе своего друга он переносится в 1960 год с важной миссией — он должен спасти 35-го президента США Джона Кеннеди (Кристофер Фиппс), которого застрелили в 1963-м. Постепенно Эппинг понимает, что само прошлое не хочет, чтобы его изменяли. К тому же жизнь в шестидесятых оказывается слишком приятной…

«Детективное агентство Дирка Джентли»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2016 по 2017

Страна: США

Оригинальное название: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Шоураннер: Макс Лэндис

Количество эпизодов: 18 серий по 45 минут (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.1

В главных ролях: Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Ханна Маркс, Джейд Эшете

Сумасшедший детектив с небанальным юмором и вызывающе яркими героями. В основе сюжета — книги британского писателя Дугласа Адамса, автора «Автостопом по Галактике».

Нерешительный Тодд Бротцман (Элайджа Вуд) работает обычным портье, пока судьба не сводит его с Дирком Джентли (Сэмюэл Барнетт) — чудаковатым «холистическим» детективом. Сыщик-самоучка уверен, что все события во Вселенной происходят не просто так, а чтобы раскрыть любое преступление, нужно просто довериться обстоятельствам — улики и зацепки сами попадут в руки. Тодд становится вынужденным напарником Дирка, и этот странный дуэт начинает не менее странное расследование.

«Тьма»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2017 по 2020

Страна: Германия, США

Оригинальное название: Dark

Шоураннеры: Баран бо Одар и Янтье Фризе

Количество эпизодов: 26 серий по 45-70 минут (3 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.7

В главных ролях: Луис Хофман, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шене

Мрачный фантастический триллер из Германии. У этого шоу по-настоящему сложный сюжет — обилие героев и временных линий может сломать мозг (существуют целые схемы, которые позволяют не запутаться в происходящем на экране).

Винден — тихий немецкий город, который находится неподалеку от атомной электростанции. Внезапное исчезновение детей, живущих здесь, запускает полноценную цепную реакцию. Под удар попадают четыре местных семейства: Канвальды, Нильсены, Допплеры и Тидеманы. На поверхность выходят давние тайны семей, а происходящее в городе становится все более жутким.

«Видоизмененный углерод»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2018 по 2020

Страна: США

Оригинальное название: Altered Carbon

Шоураннер: Лаэта Калогридис

Количество эпизодов: 18 серий по 55 минут (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.9

В главных ролях: Юэль Киннаман, Энтони Маки, Крис Коннер, Рене Голдсберри

Футуристичный детектив с убедительными декорациями в эстетике киберпанка.

XXVII век. Сознание человека теперь можно загрузить в специальный «стэк» и перенести его в новое тело. Технологию, естественно, облюбовали сильные мира сего — безграничный запас тел-сосудов буквально наделил их бессмертием. Когда-то бывший спецназовец Такэси Ковач (Юэль Киннаман) был одним из повстанцев, которые требовали ограничить срок действия стэков. Теперь он стал детективом и работает на влиятельного бизнесмена. Ковач должен выяснить, что случилось с предыдущим сосудом заказчика — богач лишился части воспоминаний и отказывается верить, что добровольно уничтожил свое бывшее тело.

«Локи»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2021 по 2023

Страна: США

Оригинальное название: Loki

Шоураннеры: Майкл Уолдрон и Эрик Мартин

Количество эпизодов: 12 серий по 50 минут (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.2

В главных ролях: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Вунми Мосаку

Драматичное переосмысление одного из самых эффектных антигероев киновселенной Marvel. Сериал значительно расширяет канон КВМ (Локи может сыграть важную роль в следующем крупном блокбастере студии — «Мстители: Судный день»), но хорошо работает и как отдельный проект, не требующий детального знания лора.

Бог обмана Локи (Том Хиддлстон) завладевает Тессерактом и сбегает из заключения. На его след быстро выходит загадочная организация «Управление временными изменениями» (УВИ), которая следит за порядком в мультивселенной. Оказывается, что сбежавшая версия Локи считается «бракованной» и подлежит уничтожению. Красноречивому богу удается убедить сотрудников УВИ пощадить его — за это Локи должен отыскать и обезвредить еще одну альтернативную версию себя.

«Андор»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2022 по 2025

Страна: США

Оригинальное название: Andor

Шоураннер: Тони Гилрой

Количество эпизодов: 24 серии по 40-60 минут (2 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.6

В главных ролях: Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер

Сериальный приквел фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и один из самых амбициозных проектов по вселенной «Звездных войн». Космический сеттинг здесь выступает как фон для обсуждения куда более серьезных тем: политических интриг, терактов и борьбы с мигрантами.

История становления Кассиана Андора (Диего Луна) — летчика-повстанца, который прошел путь от мелкого воришки до лидера Сопротивления. Сюжет стартует за пять лет до событий «Изгоя» и завершается прямо перед началом полнометражного фильма.

Еще один необычный сериал из далекой-далекой Галактики — «Звездные войны: Опорная команда». Это забавный приключенческий экшен о четырех друзьях-подростках, которые случайно попадают в глубины Галактики и пытаются отыскать дорогу на родную планету.

«Укрытие»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2023 по настоящее время

Страна: США

Оригинальное название: Silo

Шоураннер: Грэм Йост

Количество эпизодов: 30 серий по 50 минут (3 сезона)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер

Эталонная антиутопия с мрачным визуалом. Сериал будет состоять из четырех сезонов — премьера третьей главы состоится уже в 2026-м.

В постапокалиптическом будущем Землю разрушила неизвестная катастрофа: мир превратился в серую пустыню, а воздух стал непригодным для дыхания. Уцелеть удалось всего десяти тысячам человек. Теперь остатки цивилизации вынужденно прячутся в многоуровневом подземном бункере. Новый тоталитарный мир существует по своим особым законам: нарушать суровый Устав жителям строжайше запрещено, задавать лишние вопросы о происходящем — тоже. Смелая девушка-механик по имени Джулс (Ребекка Фергюсон) решает разобраться в тайнах бункера и выяснить, что на самом деле происходит с людьми, которые выходят на поверхность и бесследно исчезают.

«Дюна: Пророчество»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2024 по настоящее время

Страна: США, Канада, Венгрия

Оригинальное название: Dune: Prophecy

Шоураннер: Элисон Шапкер

Количество эпизодов: 6 серий по 1 часу (1 сезон)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3

В главных ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Хлоя Лиа, Джейд Аноука

Сериальный приквел кинотрилогии Дэни Вильнева. По масштабу повествования и количеству сюжетных хитросплетений это шоу напоминает «Игру престолов» в космическом сеттинге.

Становление могущественного ордена Бене Гессерит, который зародился за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) из полнометражной «Дюны». В центре сюжета — сестры Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Оливия Уильямс) из дома Харконненов. Женщины стремятся распространить влияние Бене Гессерит и становятся участницами жестоких политических интриг, от которых зависит судьба всей Империи.

«Чужой: Земля»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: 2025

Страна: США

Оригинальное название: Alien: Earth

Шоураннер: Ноа Хоули

Количество эпизодов: 8 серий по 55 минут (1 сезон)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 7.1

В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Сэмюэл Бленкин, Бабу Сизей

Первый сериал по культовой научно-фантастической франшизе Ридли Скотта. Шоу переносит действие на Землю и существенно расширяет лор киновселенной. Классические атрибуты «Чужого» — жуткие монстры-ксеноморфы, бездушные андроиды и клаустрофобные хоррорр-сцены — на месте.

В XXII веке власть на Земле и за ее пределами поделена между гигантскими корпорациями, пытающимися овладеть секретом бессмертия. В погоне за вечной жизнью компания «Продиджи» перемещает разум тяжелобольных детей в роботизированные тела. Одна из подопытных — Вэнди (Сидни Чендлер), чье двенадцатилетнее сознание теперь заперто внутри смертоносной машины. Когда на Землю падает космический корабль с образцами внеземной фауны на борту, Вэнди отправляется к месту крушения, чтобы спасти своего брата-ликвидатора Джо (Алекс Лоутер).

«Дневники киллербота» / «Киллербот»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2025 по настоящее время

Страна: США

Оригинальное название: Murderbot

Шоураннеры: Пол Вайц и Крис Вайц

Количество эпизодов: 10 серий по 25 минут (1 сезон)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.4

В главных ролях: Александр Скарсгард, Нома Думезвени, Давид Дастмалчян, Сабрина У

Ироничный сай-фай об андроиде, который очень устал от людей. В роли непобедимой машины, обретшей сознание, — Александр Скарсгард.

В будущем человечество путешествует по Вселенной и занимается исследованием далеких миров. От потенциальных опасностей, которые скрывают другие планеты, людей защищают человекоподобные андроиды-автостражи. Во время очередной космической миссии один из таких автостражей (Александр Скарсгард) внезапно обретает сознание. Ожившая машина называет себя Киллерботом и пытается скрыть от хозяев правду о себе. Киллербот делает это не потому, что хочет обмануть людей, — просто, если его оставят в покое, он сможет спокойно досмотреть свою любимую космическую мыльную оперу.

«Одна из многих» / «Плюрибас»

Фото: Лента.ру

Годы выхода: с 2025 по настоящее время

Страна: США

Оригинальное название: Pluribus

Шоураннер: Винс Гиллиган

Количество эпизодов: 9 серий по 50 минут (1 сезон)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.0

В главных ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор

Первый научно-фантастический проект Винса Гиллигана — создателя легендарных «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Это неспешное шоу смотрится на одном дыхании — с каждой серией сюжет увлекает все сильнее, а поведение главной героини вызывает все больше вопросов.

Земляне расшифровали загадочное послание из космоса — и всю планету внезапно поработил странный вирус. Теперь сознание всех людей объединяет коллективный разум, который дарит человечеству всепоглощающее счастье и миролюбие. При этом вирус почему-то не затронул саркастичную писательницу Кэрол Стурку (Рэй Сихорн). Ее не радуют захлестнувшие Землю благодать и спокойствие — недовольная женщина планирует вернуть жизнь на круги своя.

«Музыкальный блог Доктора Ужасного»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2008

Страна: США

Оригинальное название: Dr. Horrible's Sing-Along Blog

Шоураннер: Джосс Уидон

Количество эпизодов: 3 серии по 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.4

В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Нэйтан Филлион, Фелиша Дэй, Саймон Хелберг

Короткий, добрый и очень смешной мини-сериал с заедающими музыкальными номерами.

Начинающий суперзлодей Билли — он же Доктор Ужасный (Нил Патрик Харрис) — пытается устроить свою злодейскую карьеру. Как и положено настоящему негодяю, у Доктора Ужасного есть заклятый враг, супергерой Капитан Молоток (Нэйтан Филлион), и тайная возлюбленная, простая девушка по имени Пенни (Фелиша Дэй).

Классика фантастики: что еще посмотреть