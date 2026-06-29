Лучшие фантастические сериалы всех времен: 25 громких хитов и забытых шедевров
«Лента.ру» публикует топ-25 лучших фантастических сериалов всех времен. Яркие приключенческие экшены, философские драмы, запутанные детективы и остроумные комедии разных лет: от эталонных проектов, определивших жанр сай-фая, до шедевров, прошедших мимо широкой публики. В подборке — истории о межзвездных полетах, путешествиях во времени и жизни в антиутопичном будущем.
«Доктор Кто»
- Годы выхода: с 1963 по настоящее время
- Страна: Великобритания
- Оригинальное название: Doctor Who
- Шоураннеры: Расселл Т. Дэвис, Стивен Моффат, Крис Чибнелл
- Количество эпизодов: 700 серий по 25-45 минут (26 сезонов «олдскула» + полнометражный фильм) + 196 серий по 45-55 минут (15 сезонов «ньюскула»)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.4 (это оценки «олдскула», рейтинг «ньюскула» незначительно отличается)
- В главных ролях: Уильям Хартнелл, Том Бэйкер, Дэвид Теннант, Шути Гатва и другие
Неотъемлемая часть британской поп-культуры и самый продолжительный научно-фантастический сериал в истории. Сериал делят на классический «олдскул» (с 1963 по 1989 год) и более современный «ньюскул» (с 2005 по 2025 год) — их можно смотреть отдельно друг от друга.
Доктор — инопланетянин с планеты Галлифрей. Он путешествует сквозь время и пространство в своем космическом корабле, похожем на синюю полицейскую будку (такие использовали в Великобритании в 1960-1970-х). Доктор знает практически все на свете, способен полностью менять внешность, а еще просто обожает Землю и ее жителей. Вместе со своими спутниками-землянами эксцентричный пришелец путешествует по далеким планетам и временным эпохам, частенько вмешиваясь в прошлое и будущее земной истории.
«Третья планета от Солнца»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 1996 по 2001
- Страна: США
- Оригинальное название: 3rd Rock from the Sun
- Шоураннеры: Бонни Тернер и Терри Тернер
- Количество эпизодов: 139 серий по 20 минут (6 сезонов)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8
- В главных ролях: Джон Литгоу, Кристен Джонстон, Френч Стюарт, Джозеф Гордон-Левитт
Легкий ситком с обаятельными героями и понятным юмором. В основе шоу — классический сюжет о пришельцах, вынужденно живущих среди людей.
Команда инопланетян-исследователей прибывает на Землю, чтобы изучить нравы местных жителей. Они принимают человеческий облик и начинают жить в небольшом американском городке Ратфорд под видом семьи Соломон. Земной быт и обычаи порой сбивают с толку — особенно если учесть, что роли, выбранные пришельцами, совершенно не соответствуют их характерам. Эгоцентричный Дик (Джон Литгоу) должен притворяться спокойным главой семейства и работать в университете, мудрый Томми (Джозеф Гордон-Левитт) заперт в теле подростка, суровой Салли (Кристен Джонстон) достался облик миловидной девушки, а чудак Гарри (Френч Стюарт) все еще работает космическим передатчиком.
«Светлячок»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2002 по 2003
- Страна: США
- Оригинальное название: Firefly
- Шоураннер: Тим Майнир
- Количество эпизодов: 14 серий по 42 минуты (1 сезон)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.9
- В главных ролях: Нэйтан Филлион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин
Сай-фай с глубокими героями и непростой судьбой. Несмотря на то что проект закрыли после первого сезона, «Светлячок» успел обзавестись армией фанатов и стать культурным феноменом.
XXVI век, человечество покинуло Землю и колонизировало другие планеты. Во главе новой цивилизации встал «Альянс», сформированный из бывших США и Китая. Бунтовщики попытались свергнуть неугодное правительство, однако их мятеж был жестоко подавлен. Теперь один из революционеров-неудачников, сержант Мэл Рейнольдс (Нэйтан Филлион), вынужденно работает контрабандистом и бороздит космические просторы вместе со своей новообретенной семьей — разношерстным экипажем космолета «Серенити».
«Жизнь на Марсе»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2006 по 2007
- Страна: Великобритания
- Оригинальное название: Life on Mars
- Шоураннеры: Мэтью Грэхэм, Тони Джордан, Эшли Фароа
- Количество эпизодов: 16 серий по 1 часу (2 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.3
- В главных ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс
Напряженный детектив о поиске неуловимого маньяка. Путешествия во времени, закрученный сюжет и колоритная Британия 1970-х годов.
В современном Манчестере следователь Сэм Тайлер (Джон Симм) безуспешно пытается поймать опасного маньяка. Когда поиски окончательно заходят в тупик, за расследование берется возлюбленная Сэма, детектив Энни (Лиз Уайт). В итоге обезумевший преступник похищает девушку и превращает ее в заложницу. Отчаявшийся Сэм попадает в автокатастрофу и внезапно приходит в себя в 1973 году. Здесь бесчинствует киллер, который действует точь-в-точь как похититель Энни. Запертый в прошлом детектив возобновляет расследование — кажется, это единственный способ вернуться в свое время и спасти любимую.
У «Жизни на Марсе» есть несколько зарубежных ремейков: существуют американская, чешская и южнокорейская версии. Российская адаптация тоже имеется — это сериал «Обратная сторона Луны» с Павлом Деревянко в главной роли.
«Экспансия» / «Пространство»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2015 по 2022
- Страна: США
- Оригинальное название: The Expanse
- Шоураннер: Нарен Шанкар
- Количество эпизодов: 62 серии по 45 минут (6 сезонов)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.5
- В главных ролях: Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Шохре Агдашлу
Детектив на борту космического корабля. Масштабные межпланетные заговоры и мрачный антиутопичный мир будущего.
В XXIII веке люди колонизировали близлежащие планеты. В другие миры земляне принесли свои худшие черты: любовь к военным конфликтам, взяткам и беззаконию. Власть над миром поделили капиталистическая Организация Объединенных Наций на Земле и Луне и диктаторская Марсианская республика. Теперь члены ООН и «марсиане» сражаются за контроль над богатым ресурсами колониальным Поясом астероидов. Пока мир находится на пороге космической войны, принципиальный детектив Джо Миллер (Томас Джейн) пытается отыскать пропавшую дочь важного человека.
«11.22.63»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2016
- Страна: США
- Оригинальное название: 11.22.63
- Шоураннер: Бриджет Карпентер
- Количество эпизодов: 8 серий по 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0
- В главных ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер
Изобретательный мини-сериал о простом человеке, который внезапно становится путешественником во времени. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга.
Джейк Эппинг (Джеймс Франко) — обычный учитель английского, который получает шанс изменить судьбу целой страны. По просьбе своего друга он переносится в 1960 год с важной миссией — он должен спасти 35-го президента США Джона Кеннеди (Кристофер Фиппс), которого застрелили в 1963-м. Постепенно Эппинг понимает, что само прошлое не хочет, чтобы его изменяли. К тому же жизнь в шестидесятых оказывается слишком приятной…
«Детективное агентство Дирка Джентли»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2016 по 2017
- Страна: США
- Оригинальное название: Dirk Gently's Holistic Detective Agency
- Шоураннер: Макс Лэндис
- Количество эпизодов: 18 серий по 45 минут (2 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.1
- В главных ролях: Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Ханна Маркс, Джейд Эшете
Сумасшедший детектив с небанальным юмором и вызывающе яркими героями. В основе сюжета — книги британского писателя Дугласа Адамса, автора «Автостопом по Галактике».
Нерешительный Тодд Бротцман (Элайджа Вуд) работает обычным портье, пока судьба не сводит его с Дирком Джентли (Сэмюэл Барнетт) — чудаковатым «холистическим» детективом. Сыщик-самоучка уверен, что все события во Вселенной происходят не просто так, а чтобы раскрыть любое преступление, нужно просто довериться обстоятельствам — улики и зацепки сами попадут в руки. Тодд становится вынужденным напарником Дирка, и этот странный дуэт начинает не менее странное расследование.
«Тьма»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2017 по 2020
- Страна: Германия, США
- Оригинальное название: Dark
- Шоураннеры: Баран бо Одар и Янтье Фризе
- Количество эпизодов: 26 серий по 45-70 минут (3 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.7
- В главных ролях: Луис Хофман, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шене
Мрачный фантастический триллер из Германии. У этого шоу по-настоящему сложный сюжет — обилие героев и временных линий может сломать мозг (существуют целые схемы, которые позволяют не запутаться в происходящем на экране).
Винден — тихий немецкий город, который находится неподалеку от атомной электростанции. Внезапное исчезновение детей, живущих здесь, запускает полноценную цепную реакцию. Под удар попадают четыре местных семейства: Канвальды, Нильсены, Допплеры и Тидеманы. На поверхность выходят давние тайны семей, а происходящее в городе становится все более жутким.
«Видоизмененный углерод»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2018 по 2020
- Страна: США
- Оригинальное название: Altered Carbon
- Шоураннер: Лаэта Калогридис
- Количество эпизодов: 18 серий по 55 минут (2 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.9
- В главных ролях: Юэль Киннаман, Энтони Маки, Крис Коннер, Рене Голдсберри
Футуристичный детектив с убедительными декорациями в эстетике киберпанка.
XXVII век. Сознание человека теперь можно загрузить в специальный «стэк» и перенести его в новое тело. Технологию, естественно, облюбовали сильные мира сего — безграничный запас тел-сосудов буквально наделил их бессмертием. Когда-то бывший спецназовец Такэси Ковач (Юэль Киннаман) был одним из повстанцев, которые требовали ограничить срок действия стэков. Теперь он стал детективом и работает на влиятельного бизнесмена. Ковач должен выяснить, что случилось с предыдущим сосудом заказчика — богач лишился части воспоминаний и отказывается верить, что добровольно уничтожил свое бывшее тело.
«Локи»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2021 по 2023
- Страна: США
- Оригинальное название: Loki
- Шоураннеры: Майкл Уолдрон и Эрик Мартин
- Количество эпизодов: 12 серий по 50 минут (2 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.2
- В главных ролях: Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Вунми Мосаку
Драматичное переосмысление одного из самых эффектных антигероев киновселенной Marvel. Сериал значительно расширяет канон КВМ (Локи может сыграть важную роль в следующем крупном блокбастере студии — «Мстители: Судный день»), но хорошо работает и как отдельный проект, не требующий детального знания лора.
Бог обмана Локи (Том Хиддлстон) завладевает Тессерактом и сбегает из заключения. На его след быстро выходит загадочная организация «Управление временными изменениями» (УВИ), которая следит за порядком в мультивселенной. Оказывается, что сбежавшая версия Локи считается «бракованной» и подлежит уничтожению. Красноречивому богу удается убедить сотрудников УВИ пощадить его — за это Локи должен отыскать и обезвредить еще одну альтернативную версию себя.
«Андор»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2022 по 2025
- Страна: США
- Оригинальное название: Andor
- Шоураннер: Тони Гилрой
- Количество эпизодов: 24 серии по 40-60 минут (2 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.6
- В главных ролях: Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер
Сериальный приквел фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и один из самых амбициозных проектов по вселенной «Звездных войн». Космический сеттинг здесь выступает как фон для обсуждения куда более серьезных тем: политических интриг, терактов и борьбы с мигрантами.
История становления Кассиана Андора (Диего Луна) — летчика-повстанца, который прошел путь от мелкого воришки до лидера Сопротивления. Сюжет стартует за пять лет до событий «Изгоя» и завершается прямо перед началом полнометражного фильма.
Еще один необычный сериал из далекой-далекой Галактики — «Звездные войны: Опорная команда». Это забавный приключенческий экшен о четырех друзьях-подростках, которые случайно попадают в глубины Галактики и пытаются отыскать дорогу на родную планету.
«Укрытие»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2023 по настоящее время
- Страна: США
- Оригинальное название: Silo
- Шоураннер: Грэм Йост
- Количество эпизодов: 30 серий по 50 минут (3 сезона)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1
- В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер
Эталонная антиутопия с мрачным визуалом. Сериал будет состоять из четырех сезонов — премьера третьей главы состоится уже в 2026-м.
В постапокалиптическом будущем Землю разрушила неизвестная катастрофа: мир превратился в серую пустыню, а воздух стал непригодным для дыхания. Уцелеть удалось всего десяти тысячам человек. Теперь остатки цивилизации вынужденно прячутся в многоуровневом подземном бункере. Новый тоталитарный мир существует по своим особым законам: нарушать суровый Устав жителям строжайше запрещено, задавать лишние вопросы о происходящем — тоже. Смелая девушка-механик по имени Джулс (Ребекка Фергюсон) решает разобраться в тайнах бункера и выяснить, что на самом деле происходит с людьми, которые выходят на поверхность и бесследно исчезают.
«Дюна: Пророчество»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2024 по настоящее время
- Страна: США, Канада, Венгрия
- Оригинальное название: Dune: Prophecy
- Шоураннер: Элисон Шапкер
- Количество эпизодов: 6 серий по 1 часу (1 сезон)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3
- В главных ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Хлоя Лиа, Джейд Аноука
Сериальный приквел кинотрилогии Дэни Вильнева. По масштабу повествования и количеству сюжетных хитросплетений это шоу напоминает «Игру престолов» в космическом сеттинге.
Становление могущественного ордена Бене Гессерит, который зародился за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) из полнометражной «Дюны». В центре сюжета — сестры Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Оливия Уильямс) из дома Харконненов. Женщины стремятся распространить влияние Бене Гессерит и становятся участницами жестоких политических интриг, от которых зависит судьба всей Империи.
«Чужой: Земля»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: 2025
- Страна: США
- Оригинальное название: Alien: Earth
- Шоураннер: Ноа Хоули
- Количество эпизодов: 8 серий по 55 минут (1 сезон)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 7.1
- В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Сэмюэл Бленкин, Бабу Сизей
Первый сериал по культовой научно-фантастической франшизе Ридли Скотта. Шоу переносит действие на Землю и существенно расширяет лор киновселенной. Классические атрибуты «Чужого» — жуткие монстры-ксеноморфы, бездушные андроиды и клаустрофобные хоррорр-сцены — на месте.
В XXII веке власть на Земле и за ее пределами поделена между гигантскими корпорациями, пытающимися овладеть секретом бессмертия. В погоне за вечной жизнью компания «Продиджи» перемещает разум тяжелобольных детей в роботизированные тела. Одна из подопытных — Вэнди (Сидни Чендлер), чье двенадцатилетнее сознание теперь заперто внутри смертоносной машины. Когда на Землю падает космический корабль с образцами внеземной фауны на борту, Вэнди отправляется к месту крушения, чтобы спасти своего брата-ликвидатора Джо (Алекс Лоутер).
«Дневники киллербота» / «Киллербот»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2025 по настоящее время
- Страна: США
- Оригинальное название: Murderbot
- Шоураннеры: Пол Вайц и Крис Вайц
- Количество эпизодов: 10 серий по 25 минут (1 сезон)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.4
- В главных ролях: Александр Скарсгард, Нома Думезвени, Давид Дастмалчян, Сабрина У
Ироничный сай-фай об андроиде, который очень устал от людей. В роли непобедимой машины, обретшей сознание, — Александр Скарсгард.
В будущем человечество путешествует по Вселенной и занимается исследованием далеких миров. От потенциальных опасностей, которые скрывают другие планеты, людей защищают человекоподобные андроиды-автостражи. Во время очередной космической миссии один из таких автостражей (Александр Скарсгард) внезапно обретает сознание. Ожившая машина называет себя Киллерботом и пытается скрыть от хозяев правду о себе. Киллербот делает это не потому, что хочет обмануть людей, — просто, если его оставят в покое, он сможет спокойно досмотреть свою любимую космическую мыльную оперу.
«Одна из многих» / «Плюрибас»
Фото: Лента.ру
- Годы выхода: с 2025 по настоящее время
- Страна: США
- Оригинальное название: Pluribus
- Шоураннер: Винс Гиллиган
- Количество эпизодов: 9 серий по 50 минут (1 сезон)
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.0
- В главных ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор
Первый научно-фантастический проект Винса Гиллигана — создателя легендарных «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Это неспешное шоу смотрится на одном дыхании — с каждой серией сюжет увлекает все сильнее, а поведение главной героини вызывает все больше вопросов.
Земляне расшифровали загадочное послание из космоса — и всю планету внезапно поработил странный вирус. Теперь сознание всех людей объединяет коллективный разум, который дарит человечеству всепоглощающее счастье и миролюбие. При этом вирус почему-то не затронул саркастичную писательницу Кэрол Стурку (Рэй Сихорн). Ее не радуют захлестнувшие Землю благодать и спокойствие — недовольная женщина планирует вернуть жизнь на круги своя.
«Музыкальный блог Доктора Ужасного»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2008
- Страна: США
- Оригинальное название: Dr. Horrible's Sing-Along Blog
- Шоураннер: Джосс Уидон
- Количество эпизодов: 3 серии по 15 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.4
- В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Нэйтан Филлион, Фелиша Дэй, Саймон Хелберг
Короткий, добрый и очень смешной мини-сериал с заедающими музыкальными номерами.
Начинающий суперзлодей Билли — он же Доктор Ужасный (Нил Патрик Харрис) — пытается устроить свою злодейскую карьеру. Как и положено настоящему негодяю, у Доктора Ужасного есть заклятый враг, супергерой Капитан Молоток (Нэйтан Филлион), и тайная возлюбленная, простая девушка по имени Пенни (Фелиша Дэй).
Классика фантастики: что еще посмотреть
- «Звездный путь: Следующее поколение» — одна из самых известных частей хитовой медиафраншизы «Звездный путь» (она же «Статрек»). Экипаж космического корабля «Энтерпрайз» бороздит просторы вселенной, знакомится с инопланетянами и исследует новые миры.
- «Мандалорец» — хитовый космический вестерн из вселенной «Звездных войн». Молчаливый наемник (Педро Паскаль) скрывается от правосудия и оберегает обаятельного малыша Грогу (ставший мемом «бейби-Йода»).
- «Мир Дикого Запада» — футуристичный вестерн от Джонатана Нолана. Обретшие сознание андроиды из парка аттракционов вступают в противостояние с людьми.
- «Разделение» — едкая сатира на корпоративную культуру и один из самых загадочных сериалов современности. Работник Lumon Industries Марк (Адам Скотт) пытается разобраться в тайнах корпорации. Расследование осложняет тот факт, что после выхода из офиса сотрудники забывают, чем занимались на работе.
- «Рассказ служанки» — важная антиутопия о тоталитарной республике, в которой репродуктивную функцию выполняют исключительно бесправные служанки.
- «Секретные материалы» — легендарный сай-файный детектив. Спецагенты-напарники Малдер (Дэвид Духовны) и Скалли (Джиллиан Андерсон) раскрывают тайные заговоры и необъяснимые дела, связанные со сверхъестественным.
- «Сумеречная зона» — жуткий сериал-антология, который смешивает паранормальные явления, научную фантастику и философские размышления. Каждая серия — это отдельная история о путешествии в Сумеречную зону, где стирается грань между явью и бредом.
- «Фоллаут» — успешная экранизация одноименной серии игр. Трое непохожих героев путешествуют по выжженной постапокалиптической пустыне.
- «Черное зеркало» — мрачный сериал-антология обо всех ужасах антиутопического будущего. Бунт технологий и искусственного интеллекта, тотальная слежка и абсолютная беспомощность человеческой расы.