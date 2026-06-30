Появился трейлер фильма «До последнего грамма» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу

Кинокомпания Vertical выпустила полноформатный трейлер исторической криминально-приключенческой драмы "До последнего грамма" (она же "Вес" / The Weight), главные роли в которой исполнили Итан Хоук ("Тесла"), Джулия Джонс ("Сумерки. Сага. Затмение") и лауреат премии "Оскар" Рассел Кроу ("Гладиатор").

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Действие картины разворачивается в 1930-е годы в Орегоне (США). По сюжету заключенному Сэмюэлю Мерфи предлагают поучаствовать в контрабанде золота в обмен на свободу. Ради долгожданной встречи с дочерью он соглашается, но в ходе опасной операции понимает, что никому нельзя доверять.

Роли в фильме исполнили Алек Ньюман, Остин Амелио, Сэм Хэзелдайн, Лукас Тоннесен, Ави Наш и другие.

Режиссером выступил Падрик Маккинли. Лента стала для него дебютной в этом качестве, ранее он был известен как монтажер ("Декстер", "Торчвуд", "Гордость и предубеждение и зомби").

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Сценарий написали Мэтт Буи ("Эпоха самураев. Борьба за Японию") и Шелби Гейнс ("Дикая кошка") на основе истории, придуманной Буи совместно с Лео Шерманом ("Траншея 11") и Мэтью Чэпменом ("Американский гость").

Мировая премьера состоится 18 сентября, российская - 22 октября.