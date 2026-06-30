Объявлена дата премьеры сольного мультфильма про Осла из «Шрека»

Мультфильм "Осел" (Donkey), спин-офф культовой франшизы "Шрек", выйдет в прокат 30 июня 2028 года. Об этом сообщили в киностудии Universal и DreamWorks.

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Картина расскажет о происхождении болтливого героя и его чудо-семье: жене-драконе и их детях.

В предыдущих лентах франшизы Осел вскользь упоминал неприятные эпизоды из своего прошлого. Например, он рассказывал, как фермер пытался обменять его на волшебные бобы. В третьей части Кот в сапогах (Антонио Бандерас) спрашивает его о прошлом, но тот сразу же меняет тему.

Ранее исполнитель главной роли Эдди Мерфи, выступающий в этом образе уже больше четверти века, пообещал, что это будет "очень смешной фильм".

Режиссером выступит Чарли Бин ("Леди и Бродяга", "Трон: Восстание"), сорежиссером - Мэтт Флинн ("Кот в сапогах: Последнее желание. Трезубец").

Премьера состоится ровно через год после выхода на экраны пятой части похождений зеленого огра и его семьи.

Франшиза "Шрек", стартовавшая в 2000 году, считается одной из самых успешных в истории анимации. Первая часть собрала в мировом прокате почти 500 миллионов долларов и стала первым лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".

За ней последовали три продолжения и две картины о Коте в сапогах, совокупные мировые сборы всех лент превысили три миллиарда долларов.