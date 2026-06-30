Фильм с Шакуровым и Орейро откроет фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК 2026

Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК 2026 объявляет даты проведения, партнеров, площадку, фильм-открытия и старт приема заявок. "РГ-Медиа" - генеральный информационный партнер фестиваля с момента его основания.

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Фестиваль проводится уже в 4-й раз, и время доказало его востребованность - и у зрителей, и у профессионалов. IV фестиваль документального контента стриминговых платформ пройдет с 26 по 28 августа 2026 года в Москве. Площадкой станет Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, и ее многофункциональный зал "Горький Холл".

В конкурсной программе фестиваля - только премьерные фильмы и сериалы. А Киностудия Горького впервые выступает как партнер-соорганизатор фестиваля. Напомним, что в марте на этой же площадке "Горький Холл" впервые прошел пятый юбилейный фестиваль ОРИДЖИНАЛ+: и гости, и участники высоко оценили его работу.

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии Горького, подчеркивает, что с фестивалем ОРИДЖИНАЛ+ДОК Киностудию Горького связывают давние дружеские отношения, и они рады стать соорганизаторами. Слащева напоминает о том, что документальные фильмы студии неоднократно присутствовали на фестивале и получали достойную оценку и зрителей, и жюри. Так, в программу под названием "Биржа доков. Ищу стриминг" ранее входили картины "Дыхание глубины" и "Хирург Павлов боится крови", и сейчас их можно посмотреть на стриминговых платформах. А в конкурсе была лента "Бей первой", и жюри присудило ей призы. "Наш многофункциональный зал "Горький Холл", уже успевший стать центром притяжения индустрии, - это прекрасное место для показов, премьер и профессиональных встреч. Благодаря ОРИДЖИНАЛ+ДОК на нашей легендарной площадке вновь соберутся лучшие документалисты - с нетерпением ждем интересных открытий, дискуссий и знакомства с новыми именами", - говорит Слащева.

Фильмом открытия фестиваля в этом году станет документальная лента "Киностудия Горького. Главная роль", выпущенная к 110-летию одной из старейших киностудий страны. Премьера ленты, в которой участвует множество звезд: от Сергея Шакурова до Наталии Орейро, состоялась на Первом канале и стриминге Кино 1ТВ. Но на фестивале впервые покажут расширенную режиссерскую версию, что позволит фильму и поучаствовать в конкурсе. Режиссер картины - Владимир Кондрашов. Остальную программу объявят в середине августа.

Впервые на ОРИДЖИНАЛ+ДОК в этот раз будет представлена "НОМИНАЦИЯ ИННОВАЦИЯ - ДОК", посвященная новым высокотехнологичным инструментам создания контента в документальных фильмах. В фокусе внимания - технологии, которые дополняют творческий процесс и дают возможность использовать новые средства самовыражения: виртуальный продакшн и эффекты: хромакейные съемки и съемки на LED-экранах для создания фонов, CGI-графика для реконструкции событий, motion capture (захват движения) для воссоздания персонажей, продукты искусственного интеллекта для создания и улучшения качества графики и звука.

Проекты, представленные в номинации, обсудят эксперты в области технологий в кино на специальном круглом столе.

Также в рамках фестиваля по традиции планируется внеконкурсная программа "БИРЖА ДОКОВ. ИЩУ СТРИМИНГ", где авторы документальных фильмов могут представить свои работы и найти платформу-вещателя.

Заявку на участие в фестивале можно подать с 1 июля по 3 августа 2026 года включительно по адресу Program@originalplus.ru . Отобранные проекты будут объявлены в середине августа. Заявку на участие в "НОМИНАЦИЯ ИННОВАЦИЯ - ДОК" можно подать также с 1 июля по 3 августа 2026 года включительно по адресу Program@originalplus.ru с указанием наименования "Номинация Инновация ДОК" и в теме письма.

Справка "РГ"

За время существования фестиваля ОРИДЖИНАЛ+ ДОК наградами отмечены такие фильмы и сериалы российских стримингов, как: "Рак. На пороге открытия" (KION), "Народные художественные промыслы" (Wink), "История русского секса" (Okko), "Секс в СССР" (KION), "В поисках Андрея Рублева-2" (START), "Кубок Гагарина. Верить в мечту" (Кинопоиск), "Русский Милан" (Premier, RUTUBE), "Пылающий горизонт" (Premier, RUTUBE), "История российских компьютерных игр" (Okko), "Алексей Балабанов. Послесловие…" (KION), "Дедлайн" (KION), "Громко и нежно"(Okko), "Челюскин. Задание императора" (Premier), "Бей первой!" (Start), "Белые вороны" (Premier), "Большая битва" (Wink), "Как победить букмекера" (Okko), "Земля виноделов" (Rutube) "Со всеми бывает" (Wink) и многие другие. Все проекты были показаны на фестивале впервые.

В предыдущие годы в составы индустриального жюри входили: начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения "Россия-1" Мария Финкельштейн, генеральный директор Киностудии Горького, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, продюсер и телеведущий, документалист Валдис Пельш, журналист, телеведущий ОТР, международный обозреватель, историк Леонид Млечин, директор Дирекции документального кино и продюсер документальных фильмов собственного производства Первого канала Светлана Колосова, режиссер и сценарист Сергей Дебижев, режиссер Константин Смилга, актёр театра и кино, театральный режиссер, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации Александр Яцко, директор Дирекции документального кино и продюсер документальных фильмов собственного производства Первого канала Светлана Колосова, актёр и шоумен Сергей Бурунов, кинорежиссер и сценарист Сергей Дебижев, режиссер и сценарист документального кино Юлия Бобкова, художник-постановщик Елена Окопная.

Кстати

Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ - единственный на российском рынке вручает мультимедийные цифровые дополнения к призам. На ОРИДЖИНАЛ+ДОК будет вручен Главный Приз "Оригинальный документальный проект" и Победителю в "Номинации Инновация-ДОК". На фестивале вручается и Специальный приз "РГ-Медиа".