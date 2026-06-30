Неприкосновенный запас: зачем нужно ввести обязательную долю российского кино в прокате

В России обсуждают введение обязательной доли отечественных фильмов в кинопрокате. Зачем это нужно и как повлияет на репертуар – в материале Москвы 24.

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"Более широкая дорога"

Обязательная доля российских фильмов может появиться в отечественном кинопрокате, рассказала ТАСС глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что параметры нововведений будут разрабатываться вместе с правительством и представителями индустрии.

Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров.

По словам Казаковой, приоритет российских фильмов в прокате – обоснованная мера, которая соответствует принципам патриотизма.

"Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне", – заявила парламентарий.

Ранее Владимир Путин отдал поручения по итогам весеннего Совета по культуре, которые были опубликованы на сайте Кремля 26 июня. Подготовить конкретные законодательные инициативы по поддержке российского кино необходимо до 25 сентября 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже отдал соответствующее поручение комитету по культуре нижней палаты. Работа должна быть выполнена в короткие сроки и в приоритетном порядке, сказано в его заявлении на сайте ГД.

Также Владимир Путин ранее поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой ускорить проработку идеи режиссера Никиты Михалкова о введении для зарубежных лент входного сбора в 5 миллионов рублей за рассмотрение фильма и отчислении 10% от проката на финансирование российских картин. При этом глава государства уточнил, что речь идет не о полном запрете, а о выстраивании системы поддержки отечественного кинематографа.

Любимова назвала процедуру квотирования "технически сложной", но выразила уверенность в положительном решении. В то же время помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что компромиссы по всем пунктам уже найдены.

Что смотрим?

О влиянии увеличения количества российских картин в прокате на их качество судить сложно, заявила президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова.

"С одной стороны, отечественным фильмам будет легче попасть в кинотеатры, спрос возрастет. Но предложение может ухудшиться: есть хорошие картины, но в большинстве своем не очень, и я не уверена, что озвученные меры положительно скажутся на качестве", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Эксперт предположила, что посещаемость кинотеатров в лучшем случае останется на прежнем уровне – существенного роста спроса не ожидается.

После проката все фильмы быстро попадают на платформы, и идти в кино ради посредственной картины стало дорого: билет стоит около 700 рублей, плюс дорога, попкорн. Если это семейный выход, сумма вырастает примерно до 5 000 и более. Зачем тратить такие деньги, если через месяц фильм выйдет на платформе? Тем более если нет гарантии, что он будет качественным и хорошим.

В свою очередь, кинокритик Александр Голубчиков выразил мнение, что в подобном нововведении на текущем этапе нет необходимости.

"Российский контент производится в недостаточном объеме, чтобы полностью обеспечить прокат. Не хватает жанров, которые бы покрывали потребности зрителей: не снимают приключения, хорроры", – сказал он Москве 24.

Ситуация со сборами рискованна для кинотеатров, которые переживают непростые времена. Эксперт обратил внимание, что в российском прокате нестабильные результаты показывают даже, как казалось, признанные хиты. В пример он привел картину "Холоп-3", которая на данный момент сильно не дотягивает по сборам до своих предшественников.

Дело не в том, что ему помешали другие фильмы, – просто зрителю оказалось неинтересно. А когда у нас начнут снимать то, что хочет увидеть публика, показывать это может стать негде.

Кинокритик обратил внимание, что для привлечения аудитории в российские кинотеатры сейчас есть окна в ноябре – декабре и феврале – апреле, когда холодно и праздники.

"Летом должно выходить такое кино, которое вытащит зрителя с грядок и бассейнов, но пока не получается", – пояснил он.

В то же время кинорежиссер и кинокритик Сергей Угольников рассказал Москве 24, что обилием примечательных работ не отличается и зарубежный кинематограф. Ситуацию он связал с цензурированием этих картин и попытками навязывать через них свою повестку.

Проблема в том, что зрители вообще не хотят смотреть никаких фильмов. Заставить человека идти в кино очень сложно, потому что в интернете доступен контент, в том числе "мусорный". Чтобы пойти в кино, должен быть какой-то импульс.

По мнению критика, сокращение объема господдержки могло бы открыть больше возможностей для частных кинопроектов. За счет государства стоит выпускать "добрые и светлые фильмы", тогда как остальные картины логично финансировать из личных средств авторов. При этом исключительно "светлый" репертуар может со временем утомить зрителя, заключил Угольников.