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Трейлер второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» — аниме вернётся осенью

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Новые эпизоды экранизации игры Cyberpunk 2077 покажут осенью этого года.

Вышел трейлер второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю»
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Сюжет второго сезона пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» дебютировал на Netflix в 2022 году. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама игра Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.