Вышел первый трейлер «Оборотня» с Уиллемом Дефо и Аароном Тейлором-Джонсоном

Всем, кому фильм "Носферату" показался не таким уж и страшным, режиссер Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг") отвечает жутчайшим трейлером атмосферного хоррора "Оборотень" (он же "Вервольф" / Werwulf).

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Действие картины разворачивается в XIII веке в Англии. Земледелец (Аарон Тейлор-Джонсон), столкнувшийся в детстве с ужасным ритуалом, мучается от невыносимого проклятия: время от времени он превращается в терроризирующее население чудовище.

По следу оборотня (вероятно, самого пугающего в истории кино) идет загадочный охотник (Уиллем Дефо).

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Роли в фильме исполнили Лили-Роуз Депп, Ральф Айнесон, Бодхи Рэй Бретнэк и другие.

Сценарий своей пятой полнометражной работы Эггерс написал в соавторстве с выдающимся исландским поэтом и писателем Сьоном ("Регина", "Анна-Монстр"), известным по работе с удивительной певицей Бьорк. Ранее постановщик и литератор работали вместе над "Варягом".

В зарубежном прокате лента стартует 25 декабря - аккурат в католическое Рождество.

Голливуд, трепещи!

Кстати

Уже в ближайшее время нас ждут еще два интереснейших проекта от Эггерса: новая экранизация "Рождественской песни" Чарльза Диккенса, главную роль в которой снова исполнит Дефо, и ремейк культового приключенческого фэнтези "Лабиринт" (1986) Джима Хенсона.