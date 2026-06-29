Комедийный хоррор «Призрак в клетке» выйдет в России

Фильм «Призрак в клетке» выпустит в российский прокат 30 июля 2026 года кинокомпания «Уорлд Пикчерз». Комедийный хоррор снял индонезийский режиссёр Джоко Анвар.

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Действие фильма происходит в тюрьме, где годами процветают беспредел, коррупция и война между преступными группировками. В центре событий оказывается бывший журналист Димас, попавший за решетку. Чтобы пережить ночной кошмар, смертельные враги — авторитеты банд, надзиратели и новички — должны забыть старые счеты и действовать сообща. Фильм глубоко исследует человеческую природу, а сам дух выступает в качестве метафоры ответственности и неизбежных последствий человеческих поступков. Сам фильм, созданный при участии Южной Кореи, является примером современного жанрового кино, сочетающего авторский подход с коммерческим потенциалом.

Мировая премьера «Призрака в клетке» состоялась в этом году на Берлинском международном кинофестивале. В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже студии Flarrow Films, которые уже озвучивали такие кинохиты, как «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».

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Московская премьера состоится 6 июля в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Фильм представит и обсудит со зрителями философ, автор канала «Телега Сенеки» Евгений Цуркан.