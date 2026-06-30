Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат мультфильм «Не одни»

Тимоти Шаламе и Селена Гомес впервые озвучат героев полнометражного мультфильма: интроверт-механик и астроботаник спасают троих миниатюрных пришельцев от галактического полицейского, попутно запуская революционную ракету на растительном топливе. Премьера — апрель 2027 года.

Студия Illumination, подарившая миру миньонов и «Супербратьев Марио», анонсировала свой новый проект «Не одни» (Not Alone) на фестивале анимации в Анси. В центре сюжета — Джо, скромный и замкнутый механик ракет, живущий в полном одиночестве, и Фран, блестящий астроботаник, разрабатывающая первый в истории космический корабль на растительном топливе. Их сводит вместе подготовка к запуску, и между ними сразу возникают искры, хотя ни один из них не силён в романтике.

Идиллия рушится, когда в доме Джо находят убежище трое крошечных, непослушных и очаровательных пришельцев — Данк, Уэлли и Ширм. Они скрываются от межпланетного правосудия в лице ретивого, но неуклюжего офицера Зандро. Пришельцы понимают, что ракета Фран — их единственный билет домой, и героям приходится объединиться, чтобы помочь им сбежать с Земли. Этот сюжетный ход ловко сочетает классическую романтическую комедию с комедией положений, где хаотичные инопланетяне становятся катализатором для развития главных персонажей, вынуждая их выйти из зоны комфорта.

Партнёрство Тимоти Шаламе и Селены Гомес — событие само по себе громкое, учитывая их разную аудиторию и предыдущий совместный опыт в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке». Для Шаламе это будет дебют в озвучивании полнометражной анимации. К актёрскому составу присоединились звёзды комедийного жанра: Роб Брайдон, Дайан Морган и Джейми Деметриу озвучат пришельцев, а звезда «Тед Лассо» Бретт Голдстин станет голосом офицера Зандро. Второстепенные роли достались Эллисон Дженни и Ламорну Моррису.

Режиссёрское кресло делят ветераны Illumination: Эрик Гийон, Клэр Доджсон и Джонатан Дель Валь. Каждый из них имеет многолетний опыт работы над франшизами «Гадкий Я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». Такой состав намекает на то, что фильм будет держаться на проверенных комедийных ритмах визуального гэга и ярких, нелепых персонажах, что является фирменным стилем студии. В то же время, заявленная тема романтики между двумя «неумехами» добавляет эмоциональной глубины, которой порой не хватало в последних частях «Миньонов».

Illumination явно стремится расширить свою аудиторию, выходя за рамки чисто детского кино. Выбор Шаламе и Гомес, а также тема первого свидания и одиночества в современном мире — это осознанная попытка привлечь молодых взрослых зрителей. При этом наличие крошечных пришельцев и гротескного злодея гарантирует, что дети не заскучают. Студия также только что представила в Анси последнюю часть «Миньонов и Монстров», которая получила хвалебные отзывы критиков за наличие «идеи в основе, а не просто безумного хаоса». Это говорит о том, что команда готова рисковать, экспериментируя с нарративом, оставаясь в рамках своей основной визуальной эстетики.

Выход мультфильма запланирован на апрель 2027 года. Интересно, что эта дата ставит «Не одни» в один ряд с другими крупными анимационными релизами, но уникальная комбинация: инопланетяне + растительное топливо + романтика интровертов — даёт проекту шанс избежать шаблонов. Если студии удастся сохранить баланс между иронией над романтическими клише и искренностью, история имеет все шансы стать не просто развлечением, а неожиданным хитом для всей семьи.