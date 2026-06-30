Netflix снимет сериал по культовой серии игр Persona
По данным Variety, Netflix работает над сериалом по культовой серии видеоигр Persona. Дополнительных деталей про сюжет или актёрский состав пока нет.
Кристофер Монфетт выступит не только в качестве исполнительного продюсера и шоураннера, но и напишет сценарий адаптации. Шон Леви, Дэн Левин и Роберт Этвуд из 21 Laps также будут исполнительными продюсерами.
Persona оказалась невероятно популярной франшизой в жанре ролевых игр. Несмотря на то, что сюжет в разных играх отличается, обычно он сосредоточен на японских старшеклассниках, которым приходится вести обычную повседневную жизнь, заводить и поддерживать дружеские отношения, а также сталкиваться со сверхъестественными угрозами.