Сценаристка «Супергерл» поработает над «Чудо-женщиной» и «Юными титанами» для DC

Сценаристка «Супергёрл» Ана Ногуейра привлечена к написанию сценариев для нескольких предстоящих фильмов DC. Судя по всему, работа Аны понравилась руководителям, раз они назначили её для других проектов.

Ногуейра поработает как минимум над «Чудо-женщиной» и «Юными титанами». Подробностей самих фильмов пока нет.

Это просто потрясающие персонажи, и я не могу поверить, что мне предстоит решить, что я с ними сделаю.

«Супергёрл» тем временем провалилась в прокате. Один из боссов DC Studios Питер Сафран подчеркнул, что в студии не ожидали настолько мизерные кассовые сборы. При этом компания намерена двигаться дальше.