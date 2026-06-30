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«Будто Фродо идёт в Мордор»: Зак Креггер — о своём фильме Resident Evil

Чемпионат.com

Зак Креггер, режиссёр фильма Resident Evil, а также «Орудий» и «Варвара», поделился своей концепцией картины, которую он использовал сразу при производстве.

«Мы следуем за идиотом»: Зак Креггер поделился концепцией фильма Resident Evil
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По словам постановщика, для него Брайан, главный герой проекта, не как Леон Кеннеди или Крис из игр Resident Evil, которые обучены и умеют постоять за себя. Зак сравнил Брайана с Фродо, который несёт кольцо в Мордор.

Концепция здесь в том, что мы следуем за идиотом. Не в том смысле, что он глупый. У него нет никаких боевых навыков, он не способен выживать. Брайан — это обычный человек, который случайно обременён этой священной миссией, которая заведёт его в самое пекло. Это немного похоже на то, как Фродо отправляется в Мордор.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри, Кали Реис, Пол Уолтер Хаузер и Джонно Уилсон. Лента по Resident Evil выйдет 18 сентября.