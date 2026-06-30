Появились новые кадры первой серии третьего сезона сериала «Укрытие»

Apple опубликовала свежие кадры первой серии третьего сезона сериала «Укрытие». На них можно увидеть главных героев и второстепенных персонажей.

Новые кадры третьего сезона «Укрытия»

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

Главные роли в картине исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»). Третий сезон стартует 3 июля.