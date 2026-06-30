Появились новые постеры фильма «Собачьи звезды» Ридли Скотта

20th Century Studios опубликовала пару новых постеров фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта. На них изображён исполнитель одной из главных ролей Джейкоб Элорди.

Новые постеры «Собачьих звёзд»

© 20th Century Studios

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В ленте также сыгралиДжош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.