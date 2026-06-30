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Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

Чемпионат.com

Уже 10 июля состоится премьера сериала «Паша». Шоу с Аскаром Ильясовым расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

Когда зрители увидят сериал «Паша» с Аскаром Ильясовым
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В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по две серии в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится 31 июля.

Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 10 июля
  • 2-я серия 10 июля
  • 3-я серия 17 июля
  • 4-я серия 17 июля
  • 5-я серия 24 июля
  • 6-я серия 24 июля
  • 7-я серия 31 июля
  • 8-я серия 31 июля