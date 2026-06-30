Когда зрители увидят сериал «Паша» с Аскаром Ильясовым

Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым
Уже 10 июля состоится премьера сериала «Паша». Шоу с Аскаром Ильясовым расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по две серии в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится 31 июля.
Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 10 июля
- 2-я серия 10 июля
- 3-я серия 17 июля
- 4-я серия 17 июля
- 5-я серия 24 июля
- 6-я серия 24 июля
- 7-я серия 31 июля
- 8-я серия 31 июля