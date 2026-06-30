Завершились съемки третьего сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

30 июня авторы сериала «Ван Пис» объявили о завершении производства третьего сезона. Съёмки шоу завершились спустя полгода после их запуска и спустя три с половиной месяца после выхода второго сезона. Судя по всему, премьера продолжения состоится уже в 2027 году.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины. В третьем сезоне герои отправятся через пустыню, чтобы достичь города Алубарна прежде чем конфликт между королевской властью и повстанцами выльется в войну.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Всего авторы планируют снять примерно двенадцать сезонов шоу, чтобы охватить все события оригинальной манги.