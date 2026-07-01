«За меня заступилась девчонка – это позор». Роман Курцын рассказал о фильме «Малыш-каратист»

В Москве прошла премьера фильма "Малыш-каратист". Это не просто детский боевик - это многогранная история о преодолении. В центре сюжета - отношения отца с дочерью, школьный буллинг, потеря близкого человека и история лучших друзей, которые на всю жизнь поссорились из-за любимой женщины. При этом в фильме хватает и экшен-сцен - от "поцелуя" живой кобры до эпизодов на Скалах Аватара, где герои оказываются на высоте около четырех тысяч метров, а орлы летают где-то далеко внизу.

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Актер, сценарист и продюсер Роман Курцын называет картину спортивной драмой:

"Зрители не только увидят большое количество крутого экшена в исполнении детей-каскадеров - им придется приготовить носовые платочки, потому что слез будет много".

Роман Курцын не просто играет сенсея в фильме - он сам много лет занимается единоборствами и тренирует детей. Еще школьником, чтобы постоять за себя, он начал заниматься карате, потом открыл свою школу боевых искусств, а сейчас снял кино, перекликающееся с его личной историей. Актер рассказал "РГ" о подготовке юных актеров и опасных съемках.

В основу "Малыша-каратиста" легли события из вашего детства. Какие истории нашли отражение в фильме?

Роман Курцын: На самом деле это не автобиография. Просто завязка сюжета связана с моим детством - с тем же возрастным промежутком, что и у наших главных героев. Я переходил в новую школу, в седьмой класс. Был голубоглазым парнем с длинными волосами. Мама у меня портниха, она очень креативно подходила к одежде, которую я носил. Она сшила мне гусарский костюм. И пришел я - парень, который занимался в театральных кружках, читал стихи, пел песни, был очень активным и выглядел определенным образом… (Смеется.) Это не понравилось детям девяностых. Я пережил период школьного буллинга и "получил по зубам". Конкретно. Много. Больно. А в тот момент, когда меня пацаны избили, за меня заступилась девочка. Девчонка! И для меня это был еще больший позор, который было сложно пережить. Я понял, что так это нельзя оставлять, и пошел в единоборства. Завязка сюжета нашего фильма основана именно на этом. А дальше наша история многогранна.

Грубо говоря, в основе - история о том, как вы преодолели буллинг в школе. И получается, одна из ваших целей - вдохновить детей, которые сталкиваются с той же проблемой?

Роман Курцын: Скорее, сверхзадача фильма - сделать так, чтобы дети ставили перед собой грандиозные цели: хотели стать олимпийскими чемпионами, начали заниматься спортом, завоевывать медали.

Я помню, как мы в детстве смотрели боевики, того же "Парня-каратиста", а потом выходили во двор, начинали отжиматься на кулаках, прибивали подушку к дому и отрабатывали удары из боевых искусств. Поэтому мы и выбрали такое название - "Малыш-каратист". Это такая вселенная фильмов, которые нас мотивировали. Наш герой Сашка, которого сыграл Мирон Проворов, тоже вдохновляется плакатами и постерами боевиков девяностых, среди которых есть "Парень-каратист". Он впервые берет в руки нунчаки, начинает тренироваться.

Как проходил кастинг детей?

Роман Курцын: У нас есть школа боевых искусств "Бросок кобры" и школа каскадеров. Сначала мы воспитываем детей на базе карате и акробатики, потом уже они переходят в школу каскадеров. Семьдесят детей из Ярославля готовились к съемкам на протяжении восьми месяцев. Кроме того, мы устроили федеральный кастинг и нашли ребят из регионов России, которые тоже сыграли некоторые из главных ролей.

А как насчет Алины Соколовой, исполнившей роль девочки-каратистки? Она ведь не из тех, кто готовился восемь месяцев…

Роман Курцын: Из всех своих учеников я особенно горжусь Алиной Соколовой. Мы ее увидели шестилетней девчонкой, когда она пришла к нам в "Бросок кобры". Она сказала: "Я хочу сниматься в экшен-жанре и стать актрисой боевиков". Мы ей дали задание - к двенадцати годам получить черный пояс по карате. Что она, в принципе, и сделала - выполнила свое обещание. На протяжении шести лет она тренировалась как каратистка, готовилась к экшен-жанру и занималась актерским мастерством в моей актерской студии "Шаг в кино".

А Мирон Проворов, сыгравший главную роль, начал заниматься карате во время подготовки к съемкам?

Роман Курцын: Да, он готовился специально. В том-то и суть, что он никогда не занимался единоборствами. Поскольку он уже востребованный и серьезный артист, у него не было шести лет на подготовку. Мирон прошел ее экстерном: три месяца жил у меня и готовился к этому проекту. У него было по две-три тренировки в день для того, чтобы мы получили желаемый результат.

Вы профессиональный каскадер. Трюк с коброй вы выполнили самостоятельно?

Роман Курцын: Да, в конце этого фильма я сделал трюк, которого в мировом кинопроизводстве еще никто не делал, - "поцелуй" живой кобры. Когда карате только зарождалось, был такой удар, который назывался "бросок кобры". Считалось, что твоя реакция должна быть быстрее, чем реакция змеи. А высшим пилотажем считался "поцелуй кобры". Перед тобой ставят змею, которая готова нападать. У нее раскрыт капюшон, а ты должен губами прижать ее голову к земле. И в тот момент, когда она собирается на тебя броситься, нужно успеть отскочить. Мало кто после такого оставался в живых, а мне удалось реализовать этот трюк на киноэкране. (Улыбается.)

Были ли во время работы с коброй другие опасные эпизоды?

Роман Курцын: Был еще интересный случай. Мы снимали постановочный кадр: я держал кобру, а она должна была над моей головой раскрыть пасть. И она попыталась меня укусить. Я вовремя отдернул руку, но на мою кожу попала ее слюна. Она меня даже не укусила - это была просто слюна кобры, но началась огромная аллергическая реакция. Нам пришлось колоть антидот, у меня подскочила температура под сорок градусов. Запомните: даже если кобра в вас просто плюнет, это все равно будет неприятно. (Смеется.)

Знаменитый боец ММА Магомед Исмаилов упоминал, что вы оба получали травмы во время съемок. Речь шла об этом эпизоде или о чем-то другом?

Роман Курцын: Мы получили травмы во время съемок драки. Мы поехали в Пятигорск за теплом, приехали - там было дико холодно, ветрено. Когда мы приехали снимать драку, лил дождь, стоял туман, было мокро и плюс четыре на улице. Мы попытались начать съемку. Я порвал паховую мышцу, а Магомед Исмаилов повредил спину. Только через неделю мы попробовали снова реализовать эту драку. На протяжении двенадцати часов на обезболивающих мы доделывали этот экшен и смогли довести эту сцену до конца.

Участие в вашем фильме бойца Магомеда Исмаилова стало его дебютом в большом кино. Как вы с ним познакомились и почему вы решили позвать именно его сниматься?

Роман Курцын: Мы познакомились на премьере моего сериала "Легенда" о боевых искусствах. Магомед оказался невероятно обаятельным, классным, коммуникабельным, светлым человеком. Передо мной стоял вопрос: кто будет противостоять главному герою? Мне хотелось, чтобы противостояние стало для зрителей неожиданным. Все же видят Магомеда обаятельным, улыбающимся человеком-энергией, а в фильме он собранный, холодный, со своей драмой и болью внутри. От него никто не будет ожидать такой актерской истории. Я пришел к нему и сказал: "Магомед, у меня есть для тебя главная роль. Я напишу этот проект под тебя, но тебе придется очень круто подготовиться". Я его очень люблю, уважаю, благодарен ему за то, что он согласился.

Знаете ли вы, как дела у той девочки, которая когда-то за вас заступилась?

Роман Курцын: К сожалению, нет. Она даже не была моей одноклассницей, училась в каком-то параллельном классе. Это была трогательная история. Я даже не помню, как ее звали. Мне было так стыдно, что за меня заступилась девчонка, что я не мог с этим дальше жить. Мне пришлось пойти в единоборства и поверить в силу своих кулаков, понимаете? Как дела у нее - не знаю. Но я думаю, что у нее все хорошо! (Смеется добродушно.) Вселенная таких людей просто так не оставляет - она им помогает.