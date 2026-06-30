«Супергерл» выйдет в кинотеатрах России, несмотря на предупреждение Warner Bros.

26 июня состоялась мировая премьера «Супергёрл» — новой ленты в киновселенной DC Джеймса Ганна. Картина не добралась до российских кинотеатров из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

© Кадр из фильма «Супергёрл»

Тем временем на сайте российских кинотеатров уже появились анонсы будущих неофициальных показов. Боевик можно будет посмотреть в стране уже 2 июля, спустя неделю после выхода в мировых кинотеатрах. Картину привезут в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 4 июля.

Интересно, что анонс неофициальный даты выхода «Супергёрл» в России в этот раз состоялся всего за несколько дней до премьеры. Ранее СМИ сообщали, что российские киносети получили письма от Warner Bros. с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать предупреждения студии и всё же показать ленту.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести. По итогам дебютного уикенда сборы ленты составили скромные $ 68 млн.