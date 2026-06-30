«Да пошли они»: создатель «Йеллоустона» прошелся по кинокритикам и продюсерам ТВ-сериалов

Сценарист и продюсер Тейлор Шеридан, известный по сериалу «Йеллоустон», раскритиковал представителей киноиндустрии во время презентации своей новой книги в рамках подкаста Билла Симмонса.

Тейлор заявил, что точно знал, как критики отреагируют на его сериал «Лэндмен».

Я знал, что они набросятся на меня. Я недостаточно задействую Деми Мур, не умею писать для женщин и прочая чушь. Но мне плевать, что они думают, и их это чертовски раздражает. Есть вещи, которые выводят критиков из себя, и это одна из них. Да пошли они, если честно.

Шеридан также раскритиковал Marvel, заявив, что авторы «вываливают на зрителя поток информации, за которым нужно следить, чтобы добраться до сути — вместо того чтобы двигать сюжет с помощью экшена».

Затем сценарист обвинил руководителей каналов и студий в том, что они ничего не смыслят в сюжете.