Как встретились Человек-паук и звезда мирового футбола

До премьеры супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» остаётся месяц, и промокампания ленты набирает обороты — теперь Marvel представила ролик к ЧМ-2026 по футболу с участием Лионеля Месси.

В ходе ролика Месси заходит в кофейню, пытаясь найти Человека-паука — но вместо него встречает Питера Паркера. Узнав легенду футбола, Паркер быстро убегает, меняя образ на супергеройский.

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Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Marvel.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля и расскажет новую историю из жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».