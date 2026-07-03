Каким получился сериал «Зовите Витю!» с Соболевым и Бортич

В интернете начался показ сериала «Зовите Витю!». По сюжету шарлатан, который зарабатывает на жизнь обманом, обретает способность видеть призраков, но лишается многих жизненных благ. Ему предстоит помочь призракам обрести покой и заодно пересмотреть собственные жизненные ориентиры. Подробнее о проекте — в материале RT.

© Кадр из сериала «Зовите Витю!»

1 июля в онлайн-кинотеатре «КИОН» состоялась премьера сериала «Зовите Витю!». Это история о шарлатане (Илья Соболев), который делает вид, что общается с призраками, и зарабатывает немалые деньги.

После смерти бабушки Витя действительно получает этот дар. Зато лишается всего, что нажил нечестным путём: жилья, машины и даже расположения своей девушки. Чтобы снять проклятие, Вите нужно помочь восьми умершим обрести покой.

«Витя на самом деле обычный человек. Как и все, он совершает и хорошие, и плохие поступки. Просто он решил зарабатывать обманом, а потом разочаровался и перестал обманывать. Я думаю, он даже мог бы стать священником», — отметил Илья Соболев в беседе с RT.

Помимо сверхспособностей, Витя обзаводится помощником: отправлять заблудшие души на тот свет вместе с ним будет блогер Саша (Александра Бортич). Она мечтала снять о Вите разоблачительный ролик, но приключения с призраками, считает героиня, будут не менее интересны зрителям.

Сериал выглядит как процедурал: каждая получасовая серия посвящена отдельной истории. По законам жанра призраки остаются среди людей, поскольку не завершили какое-либо дело. Так что Вите придётся не только устанавливать с ними контакт, но и разбираться, что не даёт его подопечным уйти, то есть решать их проблемы в мире живых.

Параллельно разворачивается линия главных героев. Зрители будут наблюдать за «здоровыми» (по словам героини) отношениями Саши с её молодым человеком, а вместе с Витей, который рос без родителей, узнают некоторые детали из его прошлого, хотя многое так и останется за кадром.

«О моём герое мало что известно, мы почти не знаем его предыстории. Я думаю, что Витя родился за семь минут до начала сериала. Наш жанр не предполагает глубокого погружения в историю персонажа», — объяснил Соболев.

По словам режиссёра Дениса Тяпичева, разрабатывая характер Вити, команда отталкивалась от классического образа авантюриста — Остапа Бендера. Одновременно герой, по задумке Тяпичева и Соболева, должен выглядеть узнаваемо: это «темщик», которого можно встретить во многих дружеских компаниях.

Несмотря на паранормальную тематику, команда не стала делать ставку на визуальные решения: призраков отделили от мира людей чёрно-белой гаммой. Это вполне логичное решение, поскольку акцент делается не на мистике, а на обычных человеческих историях. Не так важно, кого из персонажей уже нет в живых: у всех есть свои слабости, проблемы и переживания.

«Обобщённо скажу, что меняться никогда не поздно. А ещё важно в любой сложной ситуации оставаться человеком», — подчеркнул Денис Тяпичев в разговоре с RT.

Помимо тандема Соболева — Бортич, в проекте участвовали Риналь Мухаметов, Алла Малкова-Мараш, Сергей Рост, Александр Клюквин, Владимир Майзингер и другие.

Режиссёр отметил, что команда не стремилась решать сложные вопросы и ставить диагнозы современному обществу.

«Анализировать и высмеивать — это скорее к жанру сатиры. Наш сериал вряд ли таким можно назвать. Комедия с элементами мистики, или паранормальная комедия, будет более точным описанием. Не думаю, что у авторов была цель кого-то разоблачить или высмеять. Главной задачей было сделать смешно, легко и интригующе. Надеюсь, что зритель ровно с этими эмоциями будет смотреть наш сериал», — поделился Тяпичев.

Сериал «Зовите Витю!» показывали на V Фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в Москве в марте. Там индустриальное жюри признало проект самым ожидаемым. Кроме того, исполнитель главной роли Илья Соболев получил награду в номинации «Оригинальный актёр».

Ранее артист признавался, что на момент съёмок, о начале которых сообщалось в 2024 году, сериал «Зовите Витю!» был самым масштабным в его фильмографии и работать было непросто. Он также отмечал, что съёмки для него были связаны с риском и творческими поисками. Соболев известен прежде всего как комик и шоумен: он участник КВН, бывший резидент Comedy Club и ведущий развлекательных проектов. Однако в сериале сценический опыт ему почти не помог и учиться действовать в кадре пришлось с нуля.

Не только у Ильи Соболева, но и у сценариста Тимура Амина, и у режиссёра Дениса Тяпичева сравнительно немного опыта в кинематографе, поэтому проект получился в некоторой степени экспериментальным.

Приключения Вити занимают десять серий. Со дня премьеры сериал доступен целиком.