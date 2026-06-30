Раскрыта дата релиза четвертого сезона сериала «Джек Ричер»

Компания Amazon раскрыла дату релиза четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Один из самых успешных проектов компании вернётся уже 12 августа — в этот день выпустят сразу три эпизода. Остальные пять серий будут выходить еженедельно по средам до 16 сентября, когда выйдет спин-офф «Нигли» про второстепенную героиню шоу.

Будущий четвёртый сезон будет основан на книге Gone Tomorrow Ли Чайлда. По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Картина рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, второй — 2023-м, а третий — в 2025-м. Проект уже продлили на пятый сезон, его съёмки должны начаться до конца года.