Представлен трейлер мультфильма «Не одни»

Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный трейлер мультфильма «Не одни». Анимационный проект с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес выйдет в мировых кинотеатрах в апреле 2027 года.

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Сюжет расскажет историю механика-интроверта Джо и астроботаника Фрэн. Когда они готовятся к запуску первой в мире ракеты на растительном топливе, между ними вспыхивают чувства. Дело осложняется тем, что в доме Джо поселяются три инопланетянина.

За производство отвечает студия Illumination, авторы «Гадкого я», «Братьев Супер Марио в кино» и «Зверопоя». Главные роли в мультфильме сыграли Тимоти Шаламе («Дюна») и Селена Гомес («Убийства в одном здании»).