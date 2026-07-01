Объявлены даты проведения юбилейного кинофестиваля «Дух огня»

Оргкомитет XXV Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" объявил даты проведения юбилейного смотра - он пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года.

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Прием заявок на участие откроется 1 октября текущего года.

Традиционно фестиваль включает пять конкурсных программ.

В международном конкурсе примут участие как минимум шесть полнометражных фильмов - это могут быть только первые или вторые полнометражные игровые работы режиссеров, которые ранее не демонстрировались в РФ.

В программе "Российские дебюты" будут представлены не менее шести отечественных полнометражных картин, являющихся первыми режиссерскими работами в области игрового кино.

Конкурс "Дебют - короткий метр" подразумевает участие не более 18 игровых короткометражных художественных лент продолжительностью до получаса.

Программа "Твое кино" будет посвящена современному кино для детей и подростков - в нее войдут как российские, так и международные премьеры.

В рамках индустриальной секции "Фильм-в-работе" продюсеры и постановщики представят коллегам еще незавершенные проекты.

Инициатором проведения фестиваля в 2002 году был знаменитый советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ Сергей Соловьев ("АССА", "Сто дней после детства"), долгие годы остававшийся его бессменным президентом.

С 2023 года в этом качестве выступает культовый югославский и сербский постановщик, актер и музыкант Эмир Кустурица ("Время цыган", "Андеграунд").